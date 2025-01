Cantoria alcanza los 750 inscritos y cierra el cupo de su esperado Trail La Pólvora 2025

Marcos Tárraga Cantoria Miércoles, 15 de enero 2025, 10:42 Comenta Compartir

El Trail de La Pólvora en Cantoria 2025 se prepara para celebrarse este domingo, 19 de enero, con el éxito asegurado tras haber alcanzado el límite de 750 inscritos, lo que ha obligado a cerrar las inscripciones. Este evento deportivo, que en los últimos años ha crecido hasta convertirse en una referencia para los amantes del trail running, reunirá a corredores de distintos puntos de la geografía española y de otros países, consolidando su prestigio como una de las pruebas de montaña más importantes de Andalucía. Parte de la recaudación será entregada, como cada año, a una organización sin ánimo de lucro, que para esta edición 2025 será Astea Autismo.

«El éxito de la prueba nos ha obligado a redimensionar no solo el dispositivo que todos los años tenemos que montar para dotar a la carrera de suficientes atractivos y alicientes, sino que hemos tenido que adaptar nuestras propias y modestas pretensiones iniciales a este multitudinario evento que ahora albergamos cada año. Somos Cantoria y nuestras instalaciones tienen un límite. Nos gusta hacer las cosas muy bien y, por supuesto, no defraudar a nadie de los que vienen hasta aquí, de ahí que, de momento, tengamos que dejar en 750 el número de inscritos. Veremos cómo podemos ampliar ese número el año que viene o en un futuro no muy lejano, pero siempre y cuando podamos garantizar una atención adecuada a los participantes», explica la alcaldesa, Puri Sánchez, para dar respuesta a las decenas de llamadas que se siguen recibiendo de corredores que piden quedar en lista de espera ante eventuales cancelaciones de última hora.

Dos recorridos, un entorno inigualable

El Trail de La Pólvora en Cantoria ofrece dos opciones de recorrido, adaptadas tanto para atletas experimentados como para aquellos que buscan iniciarse en esta disciplina. La modalidad larga consta de 24 kilómetros con un desnivel positivo de 1.160 metros, un desafío diseñado para quienes buscan una experiencia exigente. Por otro lado, la modalidad corta, con 13,5 kilómetros y un desnivel positivo de 563 metros, comparte trazado con la ruta para senderistas.

Ambos recorridos permiten disfrutar de los paisajes espectaculares del Valle del Almanzora, una zona que combina belleza natural con exigencia técnica para los corredores. Senderos serpenteantes, pasos por arroyos y vistas panorámicas de la comarca se entrelazan en unos trazados que garantizan una experiencia única en plena naturaleza.

La salida de ambas modalidades está prevista para las 10:00 horas desde la Plaza de la Constitución de Cantoria, punto neurálgico del evento y lugar de encuentro para corredores, organizadores y espectadores.

Para garantizar la comodidad y seguridad de los participantes, la organización ha dispuesto un riguroso dispositivo logístico que incluye múltiples puntos de avituallamiento distribuidos a lo largo de los recorridos, donde los corredores podrán reponer fuerzas con agua, fruta y snacks energéticos. Además, un equipo de profesionales sanitarios estará disponible en caso de que surja cualquier incidencia.

Más que una carrera: un evento comunitario

El Trail de Cantoria no solo es un evento deportivo, sino también una oportunidad para promover la convivencia y el turismo de interior en la capital histórica del Valle del Almanzora. La prueba cuenta con la implicación de numerosos voluntarios locales, quienes colaboran en tareas de señalización, control de puntos estratégicos y apoyo logístico. Esta colaboración vecinal ha sido clave en el crecimiento del evento, que atrae cada vez a más corredores y visitantes.

Además, tras la finalización de la carrera, se celebrará una ceremonia de entrega de premios en el pabellón municipal. Durante este acto, se reconocerá a los ganadores de las distintas categorías con trofeos y obsequios de los patrocinadores. También habrá actividades para acompañantes y público, quienes podrán disfrutar de un ambiente festivo con música y puestos de comida local.

El éxito del Trail de Cantoria es un ejemplo de cómo el deporte puede convertirse en un motor de desarrollo para los municipios rurales. En los últimos años, la prueba ha contribuido a posicionar a Cantoria como un destino turístico destacado, atrayendo no solo a corredores de montaña, sino también a sus familias y acompañantes, quienes aprovechan la ocasión para conocer la oferta cultural, gastronómica y paisajística de la comarca.

