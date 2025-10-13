Cantoria abre el plazo de ayudas para pintar y rehabilitar fachadas

Marcos Tárraga Cantoria Lunes, 13 de octubre 2025, 21:58 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Cantoria ha abierto la convocatoria de subvenciones para 2025 destinadas al pintado y la rehabilitación ornamental de fachadas, un programa que en los últimos años ha contribuido de manera decisiva a poner en valor el casco urbano y a reforzar la imagen identitaria del municipio. Las solicitudes podrán presentarse hasta el jueves 23 de octubre de 2025, fecha que marca el cumplimiento de los diez días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

La alcaldesa de Cantoria, Puri Sánchez Aránega, destacóque «estas ayudas han logrado que los vecinos pongan en valor las fachadas de sus viviendas con tal esmero que hoy Cantoria es, sin duda, uno de los pueblos con mejor aspecto de toda la comarca del Almanzora. No se trata solo de pintar: se han realizado restauraciones con extraordinario gusto, respetando colores y formas tradicionales. Junto a las peatonalizaciones y el arreglo de calles adyacentes, Cantoria se ha convertido en un lugar realmente agradable para pasear».

La convocatoria de 2025 da continuidad a los resultados de ejercicios anteriores, especialmente los obtenidos en 2024, con un impacto visible en la calidad paisajística del centro urbano y en la preservación del patrimonio cotidiano. El Ayuntamiento señala que el programa forma parte de una estrategia integral de revitalización urbana, que incluye actuaciones de movilidad, mejora de viales y espacios públicos.

El presupuesto total aprobado por la Junta de Gobierno Local asciende a 75.000 euros y las cuantías de las ayudas se distribuyen de la siguiente manera: siete euros por metro cuadrado para pintura de fachadas dentro del perímetro de tirada de carretillas; cinco euros por metro cuadrado para fachadas en el casco histórico fuera de ese perímetro; pintura de hierro en fachada, 150 euros para superficies menores de 50 metros cuadrados y 300 euros para superficies de 50 metros cuadrados o más; pintura de madera en fachada, 150 euros para superficies inferiores a 50 metros cuadrados y 300 euros para superficies iguales o mayores a 50 metros cuadrados.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas propietarias y comunidades de propietarios de inmuebles situados dentro del ámbito definido en las bases, con preferencia para viviendas dentro del recinto de carretillas y, posteriormente, para las del casco histórico. No podrán solicitarse ayudas para inmuebles que hayan recibido subvención por el mismo concepto en los últimos cinco años, hasta que se cubran todas las solicitudes de los inmuebles afectados.

Las bases y el texto íntegro de la convocatoria están disponibles en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (referencia BDNS 860539). Las solicitudes deben presentarse dentro del plazo de diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta el 23 de octubre de 2025 inclusive.

Temas

Cantoria