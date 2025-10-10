Cae un rayo en una vivienda de Zurgena La DANA 'Alice' mantiene en alerta amarilla al Valle del Almanzora y Los Vélez

Nerea Escámez Almería Viernes, 10 de octubre 2025, 18:01 Comenta Compartir

Un rayo ha caído en una vivienda de Zurgena como consecuencia de las lluvias que mantienen la alerta amarilla en la comarca del Almanzora, Los Vélez y el Levante almeriense durante todo el fin de semana. El impacto se produjo ayer, en torno a las 16:55 horas en el inmueble que, según ha podido confirmar esta redacción, se encontraba vacío.

El alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón, ha asegurado que «solo se produjeron daños materiales» en la fachada y hasta el lugar se trasladó una patrulla de policía local que acordonó la zona para evaluar los daños.

La fachada de la vivienda, compartida por la organización Ametse, quedó ennegrecida y la parte del tejado fue la que sufrió mayor daño. Hasta la zona se ha desplazado una dotación de bomberos esta mañana para analizar y evaluar los daños en la casa.

La dana Alice dejará lluvias hasta este fin de semana, según la predicción la Agencia Estatal de Meteorología y se mantiene la alerta amarilla en la comarca del Almanzora, Los Vélez o Levante almeriense.

Desde eltiempo.es ha señalado que hasta el lunes, que se consideraría el último día del episodio, se podrían superar los 250-300 litros por metros cuadrado en algunas de las zonas afectadas por las lluvias. Así, hay avisos amarillos y naranjas en la costa de Tarragona, de Castellón, toda la provincia de Valencia y el interior de Murcia, además Almería y el interior de Granada y Málaga, porque en doce horas pueden superar los 80-100 litros por metro cuadrado.