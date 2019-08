El Ayuntamiento de Cantoria recupera la estación de Almanzora como edificio de servicios y atractivo turístico local La alcaldesa Puri Sánchez, mostrará al ministro de Cultura, José Guirao, el conjunto de reformas llevadas a cabo en la zona para pedir su apoyo en la restauración del Palacio del Marquesado I. A. Cantoria Viernes, 30 agosto 2019, 12:13

El Ayuntamiento de Cantoria ha culminado la total restauración de la Estación de Almanzora para convertirla en centro de usos múltiples que ya alberga un gran salón social para actividades de los propios vecinos, oficina de atención al público bilingüe, debido al importante número de vecinos de origen británico que viven en la zona, y un moderno restaurante con amplias zonas de terraza en la que antaño fue la plataforma de espera para los viajeros del tren Granada-Murcia (1885-1985).

Las obras se han llevado a cabo bajo la dirección del arquitecto Jorge Espinosa y los trabajos han consistido en recuperar el aspecto original de la estación, pero aportando en su interior una mayor funcionalidad con materiales nobles de la cuenca de mármol que confieren, al mismo tiempo, un aire modernista a los espacios públicos generados.

Un total de unos 200.000 euros invertidos entre edificio principal, andén y calle aledaña componen desde ahora un conjunto arquitectónico que el Consistorio ha convertido en un nuevo atractivo turístico. El equipo de gobierno cantoriano asegura que el efecto llamada que ya suman Estación y merendero ayudará a generar apoyos de cara al siguiente gran objetivo, que no es otro que la recuperación del Palacio de Almanzora, declarado Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico. En este ámbito de actuación se enmarca la visita del ministro en funciones de Cultura y Deporte, José Guirao, este fin de semana a la localidad.

«Desde el primer momento nos comprometimos a devolver a Almanzora todo su esplendor de antaño y no hay duda de que vamos por muy buen camino. Primero había que solucionar problemas básicos, como el acceso desde ramblas, la conducción de agua, alcantarillado o saneamiento de las propias calles. Construimos un merendero que no tiene igual en toda la provincia de Almería y la estación estaba ahí, un poco a la espera de que las administraciones que tienen que llevar a cabo la Vía Verde que aprovecha el viejo trazado del ferrocarril moviesen ficha. Así las cosas, decidimos dar nosotros el primer paso porque no es una obra cualquiera, es una inversión que le va a dar a Almanzora otro motivo más para querer vivir en ella», afirma Puri Sánchez, alcaldesa socialista de la localidad.

El plan Almanzora fue diseñado desde el inicio de la pasada legislatura por el alcalde pedáneo Antonio Cerrillo, y ha consistido en una serie de obras que aseguran unas condiciones de habitabilidad óptimas a la barriada. Asimismo, con el conjunto de acciones acometidas se trata de recuperar espacios singulares para convertirlos en atractivos turísticos rurales.

Las obras de la estación y alrededores no sólo han supuesto la recuperación del edificio con los mejores materiales de empresas de Cantoria. Además ha sido urbanizado todo el perímetro como zona de ocio anexa al merendero, la zona de barbacoas al aire libre en pleno casco urbano dotada de servicios públicos, fregaderos, enormes mesas corridas y bancos de piedra natural o zona de juegos infantiles.

Jardineras, almendros, cactus e iluminación de última generación y menor consumo energético convierten a la histórica sede señorial del marquesado de Almanzora en una de las poblaciones de mayor proyección en el sector de turismo rural y residencial de la cuenca minera.