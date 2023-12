El Ayuntamiento de Albox rebaja hasta un 75% las tasas de ocupación pública a bares y restaurantes El Ayuntamiento de Albox vuelve a la Mancomunidad de municipios del Valle del Almanzora, once años después de su salida del ente comarcal

El Ayuntamiento de Albox ha celebrado este jueves un pleno ordinario con catorce puntos en el orden del día, uno de los más destacados ha sido la 'Modificación de la ordenanza municipal reguladora y fiscal por la ocupación de bienes de dominio público». Es decir, las tasas que pagan los bares y restaurantes por sus terrazas en el municipio. Se cumple así el compromiso del nuevo equipo de gobierno con un sector, la hostelería local, que en los últimos años está pagando tasas «como si estuvieran en la Gran Vía de Madrid».

La rebaja supone hasta un 75% menos de lo que venían pagando hasta ahora por mesas y sillas o la instalación de elementos fijos/pérgolas, en la vía pública y aceras.

Gracias a la modificación de la ordenanza municipal, aprobada por unanimidad de todos los concejales presentes; once en total, gracias a los ocho votos a favor del equipo de gobierno (PP) y los 3 ediles del PSOE, ante la no asistencia al pleno del grupo UCIN al completo, que una vez más no ha acudido a la sesión plenaria. Los bares, cafeterías y restaurantes notarán una bajada considerable en sus impuestos, que además comenzará a ser efectiva en el primer trimestre de 2024.

El concejal de hacienda, Juan Domingo Navarro, ha defendido la decisión del equipo de gobierno «hemos traído al pleno esta modificación de las tasas que pagan los vecinos porque creemos que es de justicia. Y lo hemos hecho de urgencia, porque queremos que en el próximo recibo que paguen se aplique ya esa rebaja» aseguraba en el pleno.

La alcaldesa, María del Mar Alfonso, ha puesto varios ejemplos de cómo afectará la modificación de las tasas impulsada por el equipo de gobierno. «Con la nueva ordenanza se elimina la distinción entre aceras y asfalto para la ocupación de mesas y sillas, se acaba por tanto con ese agravio. Y por poner un ejemplo real, una cafetería que tenía una terraza de 17,5 metros en asfalto, actualmente estaba pagando a 0,40 euros/metro, esto le suponía al año 2.555 euros. Con la modificación que hemos propuesto, pasa a pagar 0,11 euros/metro. Y a partir de enero pagará un total de 702 euros al año. Un 75% menos de lo que venía pagando en los últimos años».

Otro ejemplo expuesto en el pleno de este jueves, para los casos en los que la ocupación se realizaba en acera. Un caso real de una cafetería con 20 metros de terraza paga actualmente en el municipio de Albox 0,25 euros/metro, y un total de 1.825 euros al año. Con la modificación aprobada, a partir de enero pagará 0,11 euros el metro, lo que supondrá 803 euros al año.

La alcaldesa ha insistido en que «es importante que cuanto antes reduzcamos la presión fiscal a nuestros vecinos. Era algo a lo que nos comprometimos en campaña, adecuar la tasa a la realidad de nuestro pueblo, y es que hay casos sangrantes en Albox, donde están pagando mucho dinero al año por tener mesas y sillas o una pérgola en la calle» y añadía que «es un momento en el que todo está subiendo, todo es cada vez más caro, y esta es nuestra manera de ayudar al comercio de nuestro pueblo, al final es dinero que quedará en el bolsillo de los vecinos».

En el pleno celebrado este jueves el Ayuntamiento de Albox regresa a la Mancomunidad de Municipios del Valle del Almanzora, después de once años, cuando el entonces alcalde socialista, Rogelio Mena, tomó la decisión de abandonar el ente comarcal. Ayer la propuesta del equipo de gobierno era aprobaba con 8 votos a favor del PP y 3 en contra del PSOE.

Además, entre otros puntos, se aprobaba por unanimidad de los presentes, la cesión de locales a las asociaciones del municipio para que dispongan de un espacio donde desarrollar su labor. Es el caso de la Banda de Música de Albox o la Asociación de Fibromialgia Mujeres del Almanzora, que contarán con local propio en el Centro de Agua y Salud.

