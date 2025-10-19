Arboleas cierra la XXII edición de las Jornadas de Al-Arbulí Un mercadillo gastro-artesanal y actividades para todas las edades, están programadas en la Plaza de Ayuntamiento

Marcos Tárraga Arboleas Domingo, 19 de octubre 2025, 11:58 Comenta Compartir

Este domingo el municipio de Arboleas cerrará una intensa semana de actividades correspondientes a la XXII edición de las Jornadas Gastronómicas Al-Arbulí.

Desde las 11 de la mañana la Plaza del Ayuntamiento, es el escenario de un mercadillo gastro-artesanal con delicatesen de la tierra, directo desde el productor al consumidor. Quesos, vinos, miel, embutidos, migas, pan y dulces, son solo algunas de las delicias que estarán al alcance de los visitantes, junto a trabajadas artesanías que ponen en valor la elaboración local.

El cierre de estas jornadas que este año ha contado con charlas, proyecciones o representaciones teatrales alrededor de la figura de Al-Arbulí, a quien se le atribuye el haber escrito un estudio alimenticio de gran valor científico referido a cómo influyen los alimentos en la salud. El escrito original se encuentra en la Biblioteca Nacional; precisamente «Al-Arbulí» es un gentilicio formado por Arbolaya o Arborea, lo que daría origen al nombre de la actual Arboleas.

Por eso en la localidad, una vez al año se rememora a este vecino ilustre que vivió entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Para este domingo también está prevista una degustación de comidas típicas arboleanas, a cargo de restaurantes, asociaciones y particulares, donde están reflejadas las huellas de un pasado morisco.

Temas

Arboleas