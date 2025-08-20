Alcóntar tendrá una nueva casa rural gracias a las inversiones del PFEA También se está actuando en la mejora de la pavimentación de la calle Los Prados, en El Hijate y en pedanías como La Amarguilla, Los Domenes o El Aldeire, entre otros

Marcos Tárraga Almería Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:29 Comenta Compartir

El Plan de Fomento del Empleo Agrario, PFEA, que gestiona la Diputación de Almería continúa modernizando servicios, creando infraestructuras y embelleciendo el municipio de Alcóntar, donde gracias a estas inversiones va a tener una nueva casa rural. La diputada del PFEA, Matilde Díaz, y el alcalde, Antonio Ramón Salas, han visitado las actuaciones que se están desarrollando en el municipio.

En concreto, gracias al Plan de Fomento de Empleo Agrario, el municipio de Alcóntar va a tener una nueva casa rural en la que han invertido cerca de 60.000 euros para la rehabilitar esta infraestructura, lo que ha supuesto la creación de 500 jornales.

Los trabajos que se están llevando a cabo son de albañilería para la recuperación de este espacio, y se han instalado elementos de abastecimiento, como la grifería, y eléctricos, además de la red de comunicación. También, se ha realizado trabajos de carpinterías y revestimiento que han dotado al espacio de un falso techo.

Se están realizando, por otra parte, más actuaciones, como la de urbanizaciones, donde se incluye la pavimentación del camino de prolongación de la calle Los Prados y la rehabilitación completa del muro perimetral del cementerio municipal; trabajos que permitirán mejorar la seguridad, accesibilidad y estética de estas áreas. Todo ello, con una inversión de alrededor de 75.000 euros.

De forma paralela, se están desarrollando trabajos de acondicionamiento de espacios públicos en Alcóntar, con actuaciones de limpieza y mantenimiento, desbroce, poda, plantación de especies ornamentales y arbustos autóctonos, así como otros de pintura en muros y elementos de cerrajería. Tareas que se extienden por una treintena de puntos del núcleo urbano, la barriada de El Hijate y pedanías como La Amarguilla, Los Domenes o El Aldeire, entre otros puntos del municipio para beneficiar a vecinos y visitantes, con una inversión cercana a los 25.000 euros

En total, el montante de la inversión está en torno a los 160.000 euros que han creado más de 1.200 jornales.

La diputada provincial del PFEA ha resaltado que «el PFEA es un valioso ejemplo de colaboración institucional en favor de los municipios entre la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, los ayuntamientos y la Diputación Provincial. Garantiza el empleo en los municipios con menos recursos y una inversión que se vuelve fundamental para el mantenimiento y la mejora de servicios públicos».

En este sentido, ha explicado que el PFEA es una «poderosa herramienta para luchar contra la despoblación que permiten, generar oportunidades de empleo, al tiempo que mejora las infraestructuras municipales con inversiones reales».