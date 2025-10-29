Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Almanzora

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
R. I.

La alcaldesa de Cantoria defiende que se le «ocultó» la orden de demoler 15 viviendas para regularizarlas

Sánchez señala que el propio Ayuntamiento de Cantoria denunció este extremo ante la Fiscalía, si bien el supuesto delito por falsedad documental estaría ya «prescrito»

E. P.

Cantoria

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:46

Comenta

La alcaldesa de Cantoria, Purificación Sánchez (PSOE), ha señalado este miércoles que el empresario procesado junto con ella misma, el concejal de Urbanismo --cuñado del ... empresario-- y demás personal municipal «ocultó» a través de su declaración jurada al Ayuntamiento que existía una sentencia firme que obligaba a la demolición de 15 viviendas declaradas ilegales en el paraje 'Los García' para conseguir su regularización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  2. 2 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  3. 3 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  4. 4 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  5. 5 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  6. 6

    Empieza el derribo del edificio comercial frente a Trauma, donde se construirán 56 viviendas
  7. 7 Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería
  8. 8 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  9. 9 Estos son los 19 nuevos bomberos que amplían el cuerpo de Granada
  10. 10

    La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La alcaldesa de Cantoria defiende que se le «ocultó» la orden de demoler 15 viviendas para regularizarlas

La alcaldesa de Cantoria defiende que se le «ocultó» la orden de demoler 15 viviendas para regularizarlas