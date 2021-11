El alcalde de Serón gana en las primarias del PSOE y no habrá segunda vuelta

Muchos lo daban por hecho, pero muy pocos lo promulgaban a los cuatro vientos por temor a que las cuentas fallaran en el último momento. La primarias socialistas en la provincia de Almería han resultado ser de los más reñidas, si bien hay un claro vencedor.

El alcalde de Serón, Juan Antonio Lorenzo, se ha hecho este domingo con la secretaría general del PSOE tras cosechar el apoyo del 51 por ciento de los militantes que pasaron por las urnas.

En concreto, consiguió 1.764 votos, frente a los 1.434 de Indalecio Gutiérrez, quien, con el 41.5 por ciento de los apoyos no le quedaba otra que felicitar al vencedor.La gran derrotada de la noche fue la diputada nacional Sonia Ferrer, que sólo alcanzó sumar el 7,5 por ciento de las papeletas.

Estaban citados a votar 4.735 militantes, pero por los 59 centros de votación habilitados en la provincia pasaron 3.504, esto es, el 74 por ciento, como desveló Antonio Martínez, secretario provincial de Organización.

Desde la sede provincial del PSOE convocaron a los medios de comunicación a las 21.00 horas para informar de los resultados. Pasaban los minutos, se sucedían las filtraciones y allí nadie salía a escena. Media hora más tarde irrumpía acera abajo por la calle Jesús de Perceval, el candidato Indalecio Gutiérrez. Lo hacía arropado por un séquito de los suyos. Accedió a la sala de prensa con un gran entusiasmo, que se tornó en decepción nada más pisar la moqueta. Miembros de la sede le invitaban a subir a las oficinas para ser informado; para decirle que había perdido y que debía dar la enhorabuena a Lorenzo.

Veinte minutos después, cuando ya todo el mundo conocía los resultados, pero desde el partido no se hacían oficiales. El silencio reinante se rompía con una algarabía en la calle. Al número 49 de la calle acababa de llegar el vencedor de la noche y los allí presentes no tuvieron otra que subirse al carro del vencedor, porque ya se sabe que el que se mueve no sale en la foto y eso en política es poco menos que no existir.

Fue una noche rara, fría y tensa. Los tres candidatos llegaban a la cita tras haber cerrado una agenda de reuniones y visitas a nivel local y provincial muy amplia en los últimos días. Todos confiaban en la limpieza y en el buen desarrollo de un proceso, en el que no han faltado algunos rumores de posibles acciones poco justificables como el incremento en afiliaciones en la agrupación municipal de la capital cuando expiraba el plazo para ello.

Sea como fuere, la jornada de ayer se desarrolló en un ambiente sano y de compañerismos. Todos aspiraban a cosechar el mayor apoyo posible de los 4.735 militantes que estaban llamados a las urnas. Puede que en este sentido el más confiado fuera el diputado nacional y secretario de Organización de la Agrupación Local del PSOE de la capital, Indalecio Gutiérrez, puesto que su carta de presentación fue con 1.200 avales bajo el brazo conseguidos en un corto espacio de tiempo. El candidato, que se puede considerar el más próximo a Juan Espadas, a tenor de que fue el coordinador de su campaña en las primarias andaluzas, se presentó a la contienda con un discurso centrado en el «cambio y revitalización del partido». Una de sus bazas era el contacto directo y fluido que mantiene con las agrupaciones municipales socialistas de la provincial.

Por su parte, la también diputada nacional, Sonia Ferrer, irrumpió en la carrera con una apuesta firme: «Un modelo de partido distinto de lo hecho hasta ahora», con la mirada puesta en los últimos resultados electorales que fueron negativos. Un mensaje que no convenció y que llevó a la mayoría de los militantes a apostar por el discurso en clave municipalista de Juan Antonio Lorenzo. El alcalde de Serón recorre el camino continuista de la ejecutiva saliente, de hecho entre sus apoyos se encuentra en el de el secretario general en funciones, José Luis Sánchez Teruel.

«Agradezco el gesto de Sánchez Teruel de apartarse del camino para que el partido pudiera unirse»

«Voy a ser generoso. Creo que el partido, los militantes, esta provincia y las personas que necesitan al PSOE, merecen, quieren y piden un PSOE unido. Me voy a empeñar en eso y me voy a poner serio en ese tema, os lo aseguro». Así de rotundo se mostró el vencedor de la noche, Juan Antonio Lorenzo.

El nuevo secretario general del PSOE de Almería, que será ratificado en el Congreso que se celebrará en Roquetas de Mar el próximo 12 de diciembre, advirtió de que «nosotros no podemos divagar en cuestiones internas, puesto que el objetivo principal es la mejora y el bienestar de todos nuestros conciudadanos».

En esa cita recogerá del relevo de José Luis Sánchez Teruel, que ayer acompañó a Lorenzo en su primera rueda de prensa. En su presencia el también alcalde de Serón le mandó un mensaje directo: «Agradecer el gesto de nuestro secretario general en funciones,José Luis Sánchez Teruel, que se apartó del camino pensando que el partido podría unirse si él estaba a un lado». Unas palabras que despertaron el aplauso de los presentes, entre los que había alcaldes de varios municipios de la provincia y militantes. «Ese sacrificio nosotros, Indalecio, Sonia, no podemos dejarlo caer en saco roto. Se va sin perder un congreso. Nosotros tenemos que recoger el testigo de José Luis y de verdad ser capaces de ir juntos a los sitio, de unirnos, de trabajar y de sacar lo mejor de cada uno de nosotros y conseguir un equipo potente, fuerte y unido que sea respetado en la provincia y fuera de ella», dijo Lorenzo.

Su discurso no fue para nada triunfalista, a tenor de que la victoria fue bastante ajustada de ahí que se viera en la obligación de hacer en todo momento un llamamiento a la unidad. «Nunca olvidaré este día; espero que el PSOE mejore con el trabajo que vamos a empezar a hacer a partir de ahora». Por eso anunció que «rápidamente me voy a poner a constituir un equipo de trabajo que culmine en el Congreso de Roquetas y que al día siguiente esté ya trabajando en un objetivo claro que no es otro que recuperar el espacio electoral en nuestra provincia». Y no solo eso, porque ese equipo ha de «hacer que Juan espadas consiga el gobierno de la Junta de Andalucía que tanta falta hace a todos los andaluces», sentenció.