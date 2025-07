Albox vertebra sus barrios y mejora sus comunicaciones con fondos de Diputación

Marcos Tárraga Albox Miércoles, 23 de julio 2025, 12:07 Comenta Compartir

La Diputación de Almería sigue mejorando las comunicaciones de los 103 municipios para fortalecer y mejorar las infraestructuras y la calidad de vida de los vecinos de la provincia. Una prueba más ha sido la inauguración por parte de la Institución Provincial y el Ayuntamiento del nuevo ramal de la calle Luis Pérez Granados, que conecta el margen derecho del Río y da acceso a la rotonda del puente de la Avenida América, mejorando la conexión con el centro urbano, a la vez que se atiende a una de las grandes demandas del municipio.

En el acto de inauguración, el vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, ha estado acompañado por la alcaldesa, María del Mar Alfonso; por la diputada provincial, Ana Lourdes Ramírez; por la viuda y el hijo de Luis Pérez, Beatriz García y Luis Pérez, y por la corporación municipal.

Con esta actuación impulsada por las dos instituciones, el margen derecho del Río Almanzora tendrá una comunicación directa al núcleo urbano, al contar con un acceso y una acera peatonal que viene a mejorar la seguridad en este camino que tiene un elevado tránsito diario de vehículos y peatones y que dará acceso a futuros núcleos residenciales. Además, esta vía lleva el nombre de Luis Pérez Granados, un querido vecino del municipio que falleció el año pasado, y que tuvo un papel fundamental en el proceso de compra del terreno para hacer realidad esta actuación.

Fernando Giménez ha puesto en valor esta importante actuación que cuenta con una inversión de 170.000 euros y que «supone un avance fundamental para el desarrollo del municipio y es un paso hacia una mejor calidad de vida en Albox. Se trata de este nuevo Ramal, la calle Luis Pérez Granados que facilitará el acceso a futuros núcleos albojenses y a la residencia, conectando a los vecinos y fomentando la actividad económica y social. Este proyecto es un claro ejemplo de la eficacia de la colaboración institucional y de lo que podemos lograr cuando trabajamos unidos: Ayuntamiento y Diputación aunando esfuerzos por sumar infraestructuras a Albox y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos».

De igual forma, el vicepresidente de la Diputación ha señalado que esta calle conecta esta zona con el resto del municipio: «Esta nueva conexión no solo va a acercar el margen derecho del Río, sino que conecta personas y mejora el día a día de quienes transitan esta zona, ya sea en coche o a pie. Con esta infraestructura ponemos fin a la falta de conexión directa que había entre este punto y el centro urbano, a la vez que reforzamos nuestro compromiso con Albox porque mejorar el acceso a zonas urbanas es invertir en seguridad, accesibilidad y calidad de vida».

Por último, Giménez ha destacado la figura de Luis Pérez Granados, que lleva el nombre de esta calle: «Esta actuación no podía llevar mejor nombre que el de Luis Pérez Granados. Un abogado y vecino muy querido que fue una pieza fundamental para que esta nueva conexión sea hoy una realidad. Quiero dar las gracias a Beatriz y Luis, viuda e hijo de Luis, que fue un albojense ejemplar que desarrolló toda su actividad laboral en el municipio».

Por su parte, la alcaldesa de Albox ha celebrado la puesta en marcha de esta nueva vía muy necesaria para el municipio y que lleve el nombre de Luis Pérez Granados: «Era necesario que estuviese aquí su nombre para siempre, en un sitio que para nosotros, el equipo de Gobierno, sabemos que va a tener mucha importancia en el futuro de Albox, porque no solamente abre una calle, son 60 metros, más de 5.000 baldosas en una acera, que no existían, y que no permitían que las personas se pudieran comunicar ni andar de forma segura».

Además, María del Mar Alfonso ha detallado que «detrás había una residencia que estaba totalmente aislada del municipio, estaba solamente a 200 metros y no podían acceder de una manera fácil al núcleo urbano. No se transitaba con seguridad, no había acera y hoy en día ya vemos una salida natural de nuestro municipio».

Durante el acto, los familiares y amigos también le han querido dedicar una cariñosa palabra de homenaje a Luis Pérez Granados, primero su hijo y después su amigo Francisco Javier Fernández, que en representación de todos sus amigos ha recordado anécdotas y vivencias compartidas.

Su hijo, Luis Pérez, ha puesto en valor el legado de su padre, del que ha destacado que «era un pilar fundamental en el que me apoyaba en cada paso que daba», además ha señalado que el legado de su padre no se «mide ni en riquezas, ni en grandes hazañas, ni en alegrías, ni momentos felices, se miden en personas. En personas a las que ayudó y en personas que estaban agradecidas con él. Esta es la medida de lo que fue mi padre».

Tras las intervenciones, el descubrimiento del monolito de homenaje y de la placa de inauguración, se ha realizado un recorrido por la nueva calle. El objetivo principal de este proyecto ha sido mejorar la conectividad del municipio, a la vez que responde así a una necesidad de seguridad vial, accesibilidad y vertebración urbana.

Reapertura Plaza Mayor

Con esta actuación, la Diputación de Almería sigue dando respuesta a las demandas de Albox. Además, se suma a la reapertura de la Plaza Mayor al tráfico, otra solución de movilidad que se ha realizado en el municipio gracias a las inversiones de la Institución Provincial, que suponen una clara apuesta por hacer de Albox un lugar más dinámico y eficiente. Este cambio ha permitido optimizar la circulación por el centro y, a la vez, preservar su encanto y funcionalidad ya que sigue siendo peatonal.

Actuaciones como estas reflejan el compromiso de la Diputación de Almería con una provincia más accesible, más conectada y más próspera, cumpliendo así con el gran objetivo de igualar oportunidades entre los 103 municipios de la provincia.