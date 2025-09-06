Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Almanzora

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una reunión de la Junta Local de Seguridad de Albox. R. I.

Albox solicita al Gobierno más efectivos de Guardia Civil

Vecinos de diferentes barriadas están sufriendo robos en sus viviendas y este jueves se celebrará una reunión para valorar la situación

M. Tárraga

Almería

Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:19

Los vecinos de diferentes barriadas del municipio han sufrido robos en sus viviendas a lo largo de las últimas semanas. La zona norte del municipio, diseminados como Las Pocicas, El Saliente o Santa Rosa, están siendo foco de atracción para los amigos de la ajeno que, tras romper los accesos a diferentes propiedades, han robado todo tipo de objetos de valor y dinero en efectivo.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Albox ha remitido un escrito al subdelegado del Gobierno, José María Martín, para transmitir la «profunda preocupación ante los recientes robos e intentos de robo que se han producido en los últimos días en distintos diseminados de nuestro término municipal».

El escrito firmado por la alcaldesa, María del Mar Alfonso, asegura que «estos hechos han generado una notable alarma entre nuestros vecinos». Recuerda que «tal y como hemos expuesto en anteriores ocasiones, consideramos imprescindible reforzar la presencia de efectivos de la Guardia Civil en nuestro municipio con el objetivo de garantizar la tranquilidad ciudadana y prevenir la reiteración de nuevos incidentes».

La alcaldesa de Albox convocó una reunión para el pasado jueves a las 13 horas, en la Casa del Médico de Las Pocicas. «Queremos escuchar a todos los vecinos y coordinar con los efectivos de seguridad las medidas a tomar. Hemos vuelto a reiterar a la Subdelegación del Gobierno la necesidad de aumentar los efectivos de Guardia Civil, como ya se expuso en una moción presentada en el pleno municipal hace meses y en la reciente Junta de Seguridad Local» explicó Alfonso.

Conscientes de la necesidad de mejorar la seguridad ciudadana en el municipio, el equipo de gobierno albogense ha logrado aumentar las plazas de policía local con dos nuevos efectivos incorporados recientemente y trabaja en una nueva convocatoria que recoja nuevas plazas de policía local.

El Ayuntamiento de Albox reconoce públicamente el trabajo y esfuerzo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por garantizar la seguridad ciudadana, a pesar de la merma de efectivos que venimos sufriendo en los últimos años en toda la comarca del Almanzora.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El parking que servirá para dejar el coche y coger el metro toma forma
  2. 2 La Luna de sangre: el eclipse total lunar que se podrá ver durante 82 minutos este domingo
  3. 3 La estafa de la que alerta a la Guardia Civil: «Si tienes una llamada con estos prefijos, no contestes»
  4. 4 La casa prefabricada de 175 m2 que está arrasando por su diseño y su precio
  5. 5 Los 6 pueblos de Andalucía que destaca Booking para una escapada en septiembre
  6. 6

    La oficina de Granada construida con cinco kilómetros de tubos de cartón
  7. 7

    Los refugios de Sierra Nevada: protección y aventura en la alta montaña
  8. 8

    La alianza de Telefónica y Microsoft en Granada
  9. 9 Dos heridos graves al volcar un autocar con 60 pasajeros en Barcelona
  10. 10 La historia de la Dama Blanca y otras leyendas que impregnan una comarca de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Albox solicita al Gobierno más efectivos de Guardia Civil

Albox solicita al Gobierno más efectivos de Guardia Civil