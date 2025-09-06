Albox solicita al Gobierno más efectivos de Guardia Civil Vecinos de diferentes barriadas están sufriendo robos en sus viviendas y este jueves se celebrará una reunión para valorar la situación

M. Tárraga Almería Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:19 Comenta Compartir

Los vecinos de diferentes barriadas del municipio han sufrido robos en sus viviendas a lo largo de las últimas semanas. La zona norte del municipio, diseminados como Las Pocicas, El Saliente o Santa Rosa, están siendo foco de atracción para los amigos de la ajeno que, tras romper los accesos a diferentes propiedades, han robado todo tipo de objetos de valor y dinero en efectivo.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Albox ha remitido un escrito al subdelegado del Gobierno, José María Martín, para transmitir la «profunda preocupación ante los recientes robos e intentos de robo que se han producido en los últimos días en distintos diseminados de nuestro término municipal».

El escrito firmado por la alcaldesa, María del Mar Alfonso, asegura que «estos hechos han generado una notable alarma entre nuestros vecinos». Recuerda que «tal y como hemos expuesto en anteriores ocasiones, consideramos imprescindible reforzar la presencia de efectivos de la Guardia Civil en nuestro municipio con el objetivo de garantizar la tranquilidad ciudadana y prevenir la reiteración de nuevos incidentes».

La alcaldesa de Albox convocó una reunión para el pasado jueves a las 13 horas, en la Casa del Médico de Las Pocicas. «Queremos escuchar a todos los vecinos y coordinar con los efectivos de seguridad las medidas a tomar. Hemos vuelto a reiterar a la Subdelegación del Gobierno la necesidad de aumentar los efectivos de Guardia Civil, como ya se expuso en una moción presentada en el pleno municipal hace meses y en la reciente Junta de Seguridad Local» explicó Alfonso.

Conscientes de la necesidad de mejorar la seguridad ciudadana en el municipio, el equipo de gobierno albogense ha logrado aumentar las plazas de policía local con dos nuevos efectivos incorporados recientemente y trabaja en una nueva convocatoria que recoja nuevas plazas de policía local.

El Ayuntamiento de Albox reconoce públicamente el trabajo y esfuerzo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por garantizar la seguridad ciudadana, a pesar de la merma de efectivos que venimos sufriendo en los últimos años en toda la comarca del Almanzora.