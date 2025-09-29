Albox mejorará la conexión entre San Roque y la A-399 en Oria con una vía más ancha

Marcos Tárraga Almería Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:40 Comenta Compartir

El diputado de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, y la alcaldesa de Oria, María del Mar Alfonso, han visitado este lunes una de las obras que está ejecutando en el término municipal la Diputación Provincial de Almería. Se trata del proyecto de mejora del firme y de ensanche en la carretera provincial AL-8101, que conecta la A-399 en Oria con San Roque de Albox, por la Rambla de Oria.

Esta importante intervención, incluida en la Red Viaria Provincial 2024-2025 de la Institución Provincial, tiene como objetivo mejorar el firme y ensanchar la plataforma de un tramo de la vía que presentaba un mal estado de conservación, trazado sinuoso y calzada reducida, elementos que comprometían la seguridad vial, han informado desde la institución provincial en una nota.

La obra cuenta con un presupuesto de 200.000 euros y se centra en un tramo de 1.200 metros (del punto kilométrico 10+800 al 12+000), donde se está ejecutando la acción más destacada: el ensanche de la plataforma, que permitirá que la carretera pase de sus 5,50 metros de ancho actuales a 7 metros para facilitar el tránsito de vehículos y mejorar, así, la fluidez del tráfico.

El diputado provincial ha destacado que esta obra da respuesta a una demanda tanto del Ayuntamiento de Albox como de todos los vecinos: «Se trata de la mejora integral de la pavimentación de esta vía. Esta obra es fundamental para garantizar la seguridad y la comodidad de quienes transitan a diario por esta vía. Nuestro compromiso es firme: impulsar las infraestructuras necesarias que conectan nuestros pueblos y que son vitales para el desarrollo y la calidad de vida en toda la comarca».

Ha asegurado, del mismo modo, que esta obra completa y consolida los esfuerzos realizados en años anteriores. Con ella, «estamos finalizando la rehabilitación del recorrido íntegro de esta carretera, que abarca unos 15 kilómetros en total. Esta inversión es un paso más para asegurar que nuestras carreteras sean modernas, seguras y adecuadas a las necesidades de la ciudadanía», ha subrayado el representante provincial.

La alcaldesa se ha mostrado, por su parte, satisfecha de esta visita para supervisar la importante actuación que la Diputación Provincial de Almería está llevando a cabo. «Se trata de la obra en la carretera que conecta San Roque con el Llano del Espino y la Rambla de Oria, una intervención que era muy demandada por nuestros vecinos. Esta nueva fase de la obra es fundamental porque su objetivo principal es mejorar la seguridad del tráfico. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a la Diputación por su compromiso constante con las infraestructuras de competencia provincial en todos los municipios».

Ha asegurado, además, que «obras como esta tienen un impacto directo y positivo: mejoran la vida y la calidad de las personas, sin importar dónde residan. En este caso concreto, esta mejora es esencial para los vecinos que viven en las pedanías de Albox, un municipio que, como sabemos, se extiende a través de muchas de ellas. Gracias a esta inversión, estamos garantizando una conectividad más segura y eficiente para todos nuestros vecinos».

Actuaciones clave

Para lograr este ensanche, se están realizando un total de 20 actuaciones específicas a lo largo del tramo que consisten en la excavación y desmonte de taludes en los puntos necesarios para ganar espacio a la calzada; el cajeo y terraplenado para estabilizar el terreno y crear la nueva anchura de la vía; y la instalación de caederos y bordillos en numerosos puntos para encauzar correctamente las aguas de escorrentía y mejorar el drenaje.

Tras finalizar los trabajos de ensanche, el proyecto culminará con la renovación completa de la capa de rodadura y la reposición de la señalización horizontal en un tramo total de 4.900 metros.

Plan provincial de carreteras

La obra que se está ejecutando en el municipio de Albox se enmarca dentro del Plan Red Viaria Provincial 2024-2025; un conjunto de 23 actuaciones en mejoras estructurales, del firme y obras de fábrica en el conjunto de carreteras de titularidad provincial.

Este plan ha previsto una inversión inicial, en estos dos años, de 5,5 millones de euros que están llegando a todas las comarcas de la provincia.