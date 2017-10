Siete ediles del equipo de Gobierno de Albox solicitan su cese al alcalde Los concejales del Psoe presentan unas condiciones a Francisco Torrecillas y este traslada las suyas a la dirección del partido en Almería para mantener el pacto ELOÍSA BENÍTEZ Albox Miércoles, 4 octubre 2017, 09:22

El Gobierno del municipio de Albox entró en crisis tras el cese el pasado viernes del concejal de Hacienda, Francisco Carrillo, por parte del alcalde de la localidad, Francisco Torrecillas. La respuesta de los concejales de Gobierno no se ha hecho esperar y ayer registraban una carta en el consistorio albojense donde solicitaban una serie de condiciones para no cesar en sus funciones. Así, Sonia Cerdán, Francisco Pérez Conchillo, Aurora Cerdán Galera , Ángel Pardo Mármol, Sonia Cerdán Jiménez, Mario Torregrosa García, Francisco B. Carrillo Quílez y Marie Therese O´Donoghue, firmaban el escrito dirigido a Torrecillas donde le solicitaban, ente otras cosas, restituir con carácter inmediato y sin condiciones a Francisco B. Carrillo Quílez de todas las competencias que tenía en el Área de Desarrollo Económico, Innovación y Hacienda, así como la Tenencia de Alcaldía del Ayuntamiento de Albox; que el mercado de la fruta y la verdura que se celebra los martes en el municipio de Albox vuelve con carácter inmediato a su ubicación original (inmediaciones de la Plaza de Abastos) mientras las Comisión Municipal de Comercio Ambulante de Albox, en coordinación con los afectados, decide la nueva ubicación de dicho mercado. También piden que la nueva ubicación del mercado de la Loma se decida en la Comisión Municipal de Comercio Ambulante de Albox, en coordinación con los afectados. Respetar de manera clara las competencias que cada Concejal Delegado tiene en sus áreas y asegurar que no se tomarán más decisiones unilaterales que afecten a dichas áreas, «y ejecutar de manera prioritaria las 25 iniciativas que presentamos en la reunión mantenida el pasado 7 de Agosto de 2017, y que recogen los principales compromisos que el PSOE de Albox adquirió en su programa electoral de las elecciones municipales de Mayo de 2015».

Francisco Torrecillas, por su parte, expresó a IDEAL que ha trasladado a la responsable de política municipal del PSOE, Adela Segura, unas propuestas para intentar llegar a una solución que mantenga el pacto de Gobierno entre las dos formaciones (PSOE y Cilus). Según el alcalde el pacto ha funcionado muy bien hasta la fecha y existen proyectos pendientes muy «interesantes y beneficiosos para Albox», explica el primer edil, insistiendo en la vigencia y valía del acuerdo alcanzado.

Torrecillas apela a la paciencia y a la prudencia para solventar «esta decisión precipitada de los concejales» , insistiendo en su propuesta de negociación; en la trascendencia del pacto de Gobierno «que no puede romperse por los concejales de forma impulsiva» y en que no tendrá inconveniente en restaurar el cargo de Teniente de Alcalde a Francisco Carrillo «sin las competencias de Hacienda», insiste.