Serón inicia el proyecto juvenil europeo 'Desarrollo Rural y Emprendimiento' Jóvenes de Bulgaria, Italia, Ucrania y Serón conviven en la localidad analizando, compartiendo y debatiendo sobre el futuro laboral en el entorno rural E. B. Serón Martes, 19 septiembre 2017, 16:49

El ayuntamiento de Serón iniciaba ayer en esta localidad, el proyecto de intercambio Juvenil sobre ‘Desarrollo rural y emprendimiento para personas jóvenes’, que se desarrollará en el municipio hasta el próximo 24 de septiembre cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea.

A la presentación de programa acudieron el alcalde de Serón, Juan Antonio Lorenzo y el coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud, Ramón Soto; acompañados de concejales del consistorio y la directora del proyecto, María del Mar Castaño.

«Este proyecto surge a raíz de la actual crisis económica europea, en la cual, uno de los colectivos más afectados son las personas jóvenes. Este hecho se intensifica para aquellos que viven en medios rurales, donde las oportunidades laborales se reducen, por lo que, mediante la realización de este proyecto se pretende que los jóvenes conozcan todas las oportunidades y facilidades que se ofrecen en el medio rural para ellos», explicó Castaño, quien además subrayaba la relevancia de la iniciativa «que repercute directamente en la economía del municipio porque todas las actividades programadas se realizan en el pueblo, tanto las comidas, salidas grupales o pernoctaciones».

«A través de las actividades programadas se pretende concienciar sobre la participación en grupos de intercambio a nivel europeo, dar a conocer a los jóvenes de la comunidad local y europea sobre las oportunidades laborales existentes en las zonas rurales y métodos para ponerlo en marcha, un mayor conocimiento y mejora de habilidades y competencias propias para autoconocerse y mejorar las oportunidades de los jóvenes frente al mercado laboral y ayudar y colaborar en el desarrollo rural de nuestra localidad», explicó la directora.

Al contar esta iniciativa con ámbito internacional, se persigue el intercambio de ideas de los participantes mediante el conocimiento de las diferentes culturas y distintas formas de trabajo en cada país.

El proyecto va enfocado hacia dos vías de actuación; la primera, hacia los jóvenes desempleados que viven en zona rural y las diferentes fórmulas para solucionar este problema de acuerdo a sus capacidades y habilidades, y la segunda, para aquellos jóvenes que tienen muy claro que quieres iniciar su propio negocio e iniciarlo en medio rural.

«Creemos que este puede ser un proyecto con gran impacto para los jóvenes europeos, ya que concienciaremos a los participantes de los cuatro países de la importancia del desarrollo del medio rural a nivel general y más concretamente, a nivel laboral. Puede ser una actividad útil a nivel personal y psicológico para los jóvenes, se les preparará para el mundo laboral mediante métodos de educación no formal».

Las actividades del proyecto están divididas por temáticas; así se dedicará un día a la presentación de la localidad, de sus comercios y asociaciones, así como visitas a los distintos negocios y servicios que ofrece Serón. Posteriormente se dedicará la jornada a la mujer emprendedora y a la concienciación en igualdad de género. Por otro lado, se realizará otra dedicada al programa Erasmus plus, exponiendo sus oportunidades, ventajas e importancia de los certificados europeos durante una estancia en el extranjero.

En total, los participantes que formarán parte de esta iniciativa serán de las siguientes nacionalidades: Bulgaria a través de la Asociación Walk together con 5 participantes; Italia, a través de la Rainbow group, (grupo de jóvenes activo en el trabajo juvenil) 5 participantes; Ucrania, ONG Go On! 5 participantes y España, 10 participantes del municipio de Serón.

Con la puesta en marcha de este proyecto se busca cumplir con diferentes objetivos, como promover la ciudadanía activa de los jóvenes en general y la ciudadanía europea en particular o sensibilizar a la comunidad juvenil local y europea con respecto a las oportunidades laborales existentes en las zonas rurales hoy en día.

Por su parte, el alcalde de Serón, instó a los jóvenes a aprovechar la oportunidad de intercambio con los jóvenes llegados de otros países , apoyando un proyecto «que ayuda a fijar la población en el territorio».