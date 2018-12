Sánchez Haro entrega a los regantes del Almanzora una ayuda de 4,8 millones que permitirá ganar eficiencia y sostenibilidad La resolución respalda una inversión público-privada global de 9,1 millones de euros por parte de una entidad que hace uso de aguas desaladas I. A. Almanzora Sábado, 15 diciembre 2018, 21:45

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en funciones, Rodrigo Sánchez Haro, ha entregado la resolución de una ayuda de 4.837.117 euros a la Comunidad de Regantes Sindicato de Riegos de Cuevas del Almanzora, en Almería. Este incentivo, como ha expuesto el responsable autonómico, auspiciará una inversión público-privada global de 9.102.698 euros que se traducirá de un modo directo en un uso más eficiente del agua por parte de unos agricultores que han dado «sobradas muestras» de compromiso con una producción de calidad y sostenible en una zona en la que la sequía tiene un carácter estructural.

Sánchez Haro ha calificado el proyecto de modernización de los regantes de la comarca del Almanzora como uno de los más ambiciosos dentro del conjunto de los que se han presentado en toda Andalucía, donde «somos referentes a nivel nacional, al contabilizar un 74% de la superficie bajo riego localizado, cuando la media nacional es del 48%», ha insistido el consejero. El titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha incidido, en este sentido, en la necesidad de dar más pasos, para lo que, a su juicio, «hemos de aprovechar todas las fuentes que tenemos a nuestro alcance, los trasvases, los pozos y, sobre todo, porque es el futuro, las aguas desaladas y regeneradas».

La modernización de estas infraestructuras no sólo va a beneficiar a la Comunidad de Regantes Sindicato de Riegos de Cuevas del Almanzora, sino que asegura una mayor disponibilidad de agua para el resto de usuarios. No se trata, además, de una actuación aislada, sino de una vuelta de tuerca más en su «apuesta constante por el crecimiento y la sostenibilidad» por parte de una entidad que, como ha subrayado Rodrigo Sánchez, hace uso, incluso, de recursos hídricos no convencionales como las aguas desaladas. En todo ese camino, ha dicho, ha contado con el respaldo de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, reflejado en la concesión de 14 millones de euros en los últimos 15 años.

Relevo y modernización

Rodrigo Sánchez ha resaltado que esa iniciativa permitirá contar con unas infraestructuras adecuadas y unas explotaciones más competitivas que, por ende, contribuirán al relevo generacional en el campo. Un punto en el que ha aprovechado para invitar al sector a acogerse a los incentivos puestos en marcha en estos momentos para la incorporación de jóvenes y la modernización de invernaderos dentro del Plan Renove. Ambas, para las que se han ampliado los plazos de solicitud, están dotadas con 60 millones de euros (30 millones de euros cada una).

Este esfuerzo común, no obstante, desde la óptica del consejero, debe venir acompañado de medidas que competen al Estado. Entre ellas, ha enumerado, la rebaja del precio del agua, «que ha de convertirse en una realidad con un plan que lo regule a nivel nacional»; la ampliación de la desaladora de Carboneras; la reconstrucción de la de Palomares y las depuradoras pendientes. Con ello «se mitigaría la escasez hídrica estructural que padece la comarca del Almanzora al garantizarse la disponibilidad del recurso».