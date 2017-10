La ruptura de Gobierno en Albox deja al alcalde en minoría para gestionar El alcalde Francisco Torrecillas junto a los concejales del equipo de Gobierno, siete de los cuales han cesado en sus cargos. / EBR El cese a Francisco Carrillo propicia la salida de siete de sus compañeros tras el fracaso de las negociaciones con el primer edil para readmitirlo en sus tareas ELOÍSA BENÍTEZ ALBOX Sábado, 7 octubre 2017, 00:27

Después de que el grupo socialista de Albox diera por roto el Pacto de Gobierno alcanzado con CILUS, las reacciones no se han hecho esperar. Recordar, que el PSOE anunció la ruptura después de la negativa del alcalde, Francisco Torrecillas, a aceptar las condiciones de esta agrupación en un escrito presentado el pasado 3 de octubre, donde los concejales del Equipo de Gobierno ( Sonia Cerdán, Francisco Pérez Conchillo, Aurora Cerdán Galera , Ángel Pardo Mármol, Mario Torregrosa García, Francisco B. Carrillo Quílez y Marie Therese O´Donoghue), solicitaban una serie de cuestiones para no cesar en sus funciones. «Y no habiendo aceptado ninguna de las condiciones, y por tanto, no respetando la voluntad del pueblo que nos eligió para gobernar Albox de forma mayoritaria, los concejales rompemos de manera definitiva e irrevocable el pacto de gobierno». «Albox tiene que saber que seguiremos trabajando y que haremos todo lo posible por garantizar la estabilidad», recordaron los socialistas.

El alcalde de la localidad, Francisco Torrecillas, por su parte, explicó ayer a Ideal que el Ayuntamiento va a seguir funcionando como siempre porque el cese «no tiene fundamento ninguno; todo lo que han argumentado han sido excusas, puesto que a los 25 puntos que solicitan en su escrito no me opongo en absoluto; al contrario no soy contrario a que se pongan a trabajar y ojalá lo hagan por el bien de Albox». Según Torrecillas la ubicación del mercado es tan solo una excusa para este desencuentro, considera que ha trabajado junto a la responsable de política municipal del PSOE, Adela Segura, para mantener el pacto de Gobierno y explica las razones por las que no ha podido acceder a las peticiones de los concejales y los tres requisitos que puso a Segura para readmitir en su puesto al destituido, Francisco Carrillo. «Negociando con Adela Segura y ante la insistencia de que tenía que admitirlo otra vez, puse tres condiciones o tres tareas; una está en marcha que se verá en el próximo pleno, otra es una cuestión de medio ambiente, es decir que aprueben ya un expediente de cambio de uso de suelo agrícola a servicios para el futuro recinto ferial, la última tiene que ver con un tema educativo, esas eran mis condiciones, dos en marcha y la de medio ambiente pendiente de una firma; pues no ha habido forma. Por tanto seguirá Carrillo cesado», indica el alcalde.

Recordar que las condiciones de los ediles socialistas para mantener el pacto de Gobierno y no cesar en sus funciones eran, entre otras, restituir con carácter inmediato y sin condiciones a Francisco B. Carrillo Quílez de todas las competencias que tenía en el Área de Desarrollo Económico, Innovación y Hacienda, así como la Tenencia de Alcaldía del Ayuntamiento de Albox; que el mercado de la fruta y la verdura que se celebra los martes en el municipio de Albox vuelva con carácter inmediato a su ubicación original (inmediaciones de la Plaza de Abastos) mientras la Comisión Municipal de Comercio Ambulante de Albox, en coordinación con los afectados, decide la nueva ubicación de dicho mercado. También pidieron que se respetara de manera clara las competencias que cada Concejal Delegado tiene en sus áreas y asegurar que no se tomarán más decisiones unilaterales que afecten a dichas áreas, «y ejecutar de manera prioritaria las 25 iniciativas que presentamos en la reunión mantenida el pasado 7 de Agosto de 2017, y que recogen los principales compromisos que el PSOE de Albox adquirió en su programa electoral de las elecciones municipales del pasado mes de Mayo de 2015».

El Partido Popular, por su parte, en relación a los hechos que iniciaron el distanciamiento del Gobierno con el cambio de mercado de la fruta, explica que «La situación del Ayuntamiento de Albox a tenor de los últimos acontecimientos no da lugar a ningún apaño y hay que actuar escrupulosamente de acuerdo a la ley, por ello advertimos que de no cumplirse la ley, el próximo martes levantaremos un acta notarial y llevaremos ante la justicia a los responsables públicos de ejecutar lo que puede ser constitutivo de un posible delito». «En este sentido y dada la delicada situación política de nuestro Ayuntamiento y en pos de no agravar más aún la situación, esperamos que impere la cordura», exponen desde el PP de Albox.