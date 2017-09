Proyecto europeo de Intercambio Juvenil en Serón La iniciativa, enfocada para desempleados, se desarrollará en el municipio durante la semana del 18 al 24 de septiembre próximos E. B. Serón Lunes, 11 septiembre 2017, 13:21

El ayuntamiento de Serón ha puesto en marcha un proyecto de intercambio Juvenil sobre ‘Desarrollo rural y emprendimiento para personas jóvenes’, que se desarrollará en el municipio durante la semana del 18 al 24 de septiembre subvencionado por el Instituto de la Juventud (INJUVE). Este proyecto sobre desarrollo rural se va centrar en los jóvenes afectados por la actual crisis económica, «puesto que, muchos de ellos se encuentran perdidos en el tema laboral y tienen una visión muy negativa con respecto a su futuro laboral», explica María del Mar Castaño, directora del proyecto.

«El impacto que se busca con este proyecto, es generar un cambio de perspectiva en los participantes sobre el futuro laboral existente en el medio rural. Este cambio se pretende realizar mediante el autoconocimiento de las capacidades y habilidades personales de cada participante para que a partir de ahí se enfoquen en el tipo de trabajo más adecuado de acuerdo a éstas», añade Castaño.

Al contar esta iniciativa con ámbito internacional, se persigue el intercambio de ideas de los participantes mediante el conocimiento de las diferentes culturas y distintas formas de trabajo en cada país.

El proyecto va enfocado hacia dos vías de actuación; la primera, hacia los jóvenes desempleados que viven en zona rural y las diferentes fórmulas para solucionar este problema de acuerdo a sus capacidades y habilidades, y la segunda, para aquellos jóvenes que tienen muy claro que quieres iniciar su propio negocio e iniciarlo en medio rural.

«Creemos que este puede ser un proyecto con gran impacto para los jóvenes europeos, ya que concienciaremos a los participantes de los cuatro países de la importancia del desarrollo del medio rural a nivel general y más concretamente, a nivel laboral. Puede ser una actividad útil a nivel personal y psicológico para los jóvenes, se les preparará para el mundo laboral mediante métodos de educación no formal».

También se dedicará una jornada a la figura de la ‘mujer emprendedora rural’, puesto que se trata de un colectivo afectado por discriminación laboral, en ocasiones, se producen diferencias salariales entre hombres y mujeres.

En total, los participantes que formrán parte de esta iniciativa serán de las siguientes nacionalidades: Bulgaria a través de la Asociación Walk together con 5 participantes; Italia, a través de la Rainbow group, (grupo de jóvenes activo en el trabajo juvenil) 5 participantes; Ucrania, ONG Go On! 5 participantes y España, 10 participantes de Serón.

Con la puesta en marcha de este proyecto se busca cumplir con diferentes objetivos, como promover la ciudadanía activa de los jóvenes en general y la ciudadanía europea en particular o sensibilizar a la comunidad juvenil local y europea con respecto a las oportunidades laborales existentes en las zonas rurales.