La ONCE reparte 350.000 euros entre diez vecinos de Almanzora «El sábado me faltó la primera cifra para dar el gordo también, llevo buena racha, a ver si Dios quiere que siga», dice el vendedor EFE ALMERÍA Viernes, 1 junio 2018, 14:03

El sorteo de la ONCE de ayer ha repartido 350.000 euros en la localidad almeriense de Almanzora, donde Manuel Gea, vendedor desde el pasado mes de octubre, vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

La ONCE ha informado en una nota de que Gea cubre la ruta de los municipios Cantoria y Albanchez y las localidades El Marchal y Almanzora, aunque «da por hecho que ha dejado la suerte entre clientes diarios de esta última localidad».

«El sábado me faltó la primera cifra para dar el gordo también, llevo buena racha, a ver si Dios quiere que siga, aunque algunos vecinos se han enfadado porque no les he dado el premio a ellos», ha dicho esta mañana.

El mismo sorteo, que estaba dedicado a la festividad del Corpus Christi de Camuñas (Toledo), ha dejado un cupón premiado con 35.000 euros en la calle Vecina Concha Ruiz de la capital almeriense y otro en Benahadux por lo que ha repartido en total 420.000 euros en la provincia de Almería. Además ha repartido otros 105.000 euros en la localidad onubense de Rociana, otros 35.000 euros en el municipio sevillano de Lora del Río y otros 35.000 también en Fuengirola (Málaga), así que en total ha dejado 595.000 euros entre las provincias de Almería, Huelva, Málaga y Sevilla.

El resto de premios del último sorteo del mes de mayo de la ONCE han ido hasta Navarra y la Comunidad Valenciana.