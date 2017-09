La obra fotográfica de Pérez Siquier ya puede disfrutarse en el museo de Olula del Río El premio Nacional de Fotografía compartió con familia, amigos y políticos, la inauguración del nuevo espacio museístico que acoge su legado cultural ELOÍSA BENÍTEZ Olula del Río Sábado, 30 septiembre 2017, 19:36

Centenares de personas se dieron cita ayer en el municipio de Olula del Río en la inauguración del museo Pérez Siquier de la fotografía; espacio cultural ubicado en esta localidad que conforma el complejo 'Ciudad de la Cultura'. El acto inaugural estuvo presidido por el Premio Nacional de Fotografía 2003, Carlos Pérez Siquier, acompañado por amigos, familiares y representantes institucionales que arroparon la apertura del primer museo dedicado monográficamente a un fotógrafo español. El consagrado artista disfrutó del protagonismo de un acto institucional al que acudieron el Director General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, Luis Lafuente Batanero; Antonio M. Pascual (Alcalde de Olula del Río); Santiago Alfonso Rodríguez (miembro del patronato de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino); Juan Manuel Martín Robles (Director de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino) y el pintor y escultor, Andrés García Ibáñez, entre otros representantes institucionales.

La trascendencia cultural de la apertura del nuevo museo se dejó notar en el ambiente, con la presencia de vecinos, empresarios, artistas y personalidades del mundo de la cultura de la comarca del Almanzora y la provincia de Almería, que quisieron conocer de primera mano las obras que Pérez Siquier ha donado al espacio cultural.

Ubicado junto al Museo Ibáñez de Olula del Río, el Centro Pérez Siquier es una nueva dotación museística y cultural gestionada desde la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino.

Desde el día de ayer, gracias a la cesión por parte del fotógrafo de todo su archivo, el Centro acogerá tanto la exposición permanente de una selección de obras del artista almeriense (algunos de sus premios y las cámaras con las que capturó las imágenes que tanta fama le han dado), como la integridad de negativos y diapositivas originales, copias de autor, documentos y publicaciones que configuran el extenso Archivo Pérez Siquier. Unos materiales cuya digitalización por la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino permitirá a investigadores y amantes de la fotografía acceder a unos fondos de valor incalculable.

En el acto, después de las palabras de presentación del director del museo y del alcalde de Olula del Río, un escueto pero emocionado Pérez Siquier, transmitió con humildad, la relevancia de la obra que puede verse en Olula del Río, explicando que compartir su arte en el Almanzora no le ha resultado difícil ya que solamente pretende con esta iniciativa «dejar un poco de mí y que mi obra me trascienda». Pérez Siquier explicó que ha sido sencillo apostar por Olula del Río y la comarca del Almanzora, ya que todo han sido facilidades para que el proyecto se haya convertido en realidad. El fotógrafo habló del amor, el buen ojo y la inteligencia que siempre precisa el arte de la fotografía, que en su caso, según manifestó se ha suplido «con mucha intuición». «Quiero que mis obras me sobrevivan», expresó el fotógrafo, haciendo gala de un gran sentido del humor, refiriéndose a su edad y al legado humano y material que a lo largo de su vida ha conformado.

Fotografías impactantes, repletas de color y humanidad, llenan las salas del museo, acompañadas en el inicio de la pinacoteca por una majestuosa escultura (prototipo del original de la Mujer de Coslada) del artista, Antonio López; todo un espectáculo para los sentidos que invitan a disfrutar del nuevo espacio cultural.