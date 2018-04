Nueve jóvenes del Almanzora unen su talento musical y conquistan al público en sus directos Componentes de Oddity en la Estación de Serón antes de su actuación. / José Carlos Castaño Oddity es el nombre de esta agrupación musical con algo más de un año de vida, cuyos componentes residen entre los municipios de Purchena y Olula del Río ELOÍSA BENÍTEZ Purchena Domingo, 8 abril 2018, 21:30

Nueve jóvenes de Purchena y Olula del Río, han unido su talento musical y lo que comenzó siendo una afición para todos ellos, se está convirtiendo en parte de su profesión gracias al arte y la poesía que consiguen aunando sus inquietudes en torno a la música. Carmelo Cano (saxofón tenor); Andrés Galera (saxofón alto y saxofón barítono); Fernando González (voz principal y armónica); Juanma López (bajo); Manuel Lorente (guitarra rítmica); María Marín (piano y voz); Tomás Resina (trombón); José Urán (batería) y Pedro Velázquez (guitarra solista) son los componentes de Oddity, una unión musical que desde hace un año conquista a toda persona que escucha y ve sus directos, donde el grupo nunca defrauda porque disfrutan y hacen disfrutar.

La idea inicial de formar esta unión musical surgió en un proyecto acústico entre Fernando González y Pedro Velázquez que, tras realizar algunas actuaciones, buscaron ampliar el grupo y alcanzar un nivel más profesional y de más riqueza; juntándose con varios amigos con los que ya habían compartido proyectos anteriormente. De esta manera los primeros que entraron al proyecto fueron José Urán a la batería y Juanma López al bajo, (que ya tenían experiencia profesional con el grupo almeriense Koolayd), para posteriormente con el paso de los meses llegar a la composición actual. Una agrupación que tiene como objetivo, como ellos mismos explican a IDEAL, alcanzar una gran riqueza instrumental y amplitud de registros para salirse de la norma de los grupos que se suelen escuchar habitualmente.

«En el momento en el que se tuvo que decidir el nombre del grupo teníamos en el repertorio la canción de Space Oddity de David Bowie y jugando también con el significado de 'Oddity' en inglés que significa rareza o singularidad nos gustó mucho la idea porque además de hacerle un guiño a Bowie también representa mucho la idea del grupo por ser un poco una rareza; un grupo de nueve personas en el escenario con mucha riqueza instrumental y con un repertorio tan particular», explica el cantante Fernando González.

Oddity ahonda en el rock'n'roll más clásico de los años 50 y 70 (Chuck Berry, Ray Charles, Elvis Presley, Wilson Pickett, The Rolling Stones, The Beatles, Roy Orbison o Little Richard) y en esos ritmos tan bailables de aquella época. Además, también buscan temas más modernos del rock'n'roll que les permiten jugar con ellos y llevarlos al estilo de esas décadas. «Al final siempre buscamos jugar con la música y con los instrumentos para crear un repertorio de que haga que no puedas dejar de bailar», afirman.

«Nuestro principal objetivo es crear buen ambiente y muy buen rollo en los directos. Nosotros disfrutamos muchísimo encima del escenario y siempre estamos buscando que durante las 2h de concierto la gente sólo se preocupe de disfrutar y bailar con una cerveza en la mano y deje un poco su día a día a un lado», expresa González, orgulloso de esa complicidad alcanzada con el público que asiste a sus actuaciones.

«Seguimos encima del escenario con las mismas ganas que el primer día y ver en cada concierto que la gente sigue disfrutando y bailando con nosotros resulta increíble, hasta ahora solo tenemos palabras de agradecimiento para todo el público que hemos tenido».

Disfrutar el presente

Oddity no piensa mucho en el futuro, por ahora caminan centrados en mejorar como grupo, disfrutar la magia del presente y seguir conquistando al público para el disfrute mutuo que han originado con sus directos. «Sin ese ambiente que se crea en los directos no merecería la pena este camino y lo que venga después, es lo único en lo que nos centramos y lo que nos hace continuar y mejorar», expresan los jóvenes músicos.

En cuanto a los próximos conciertos ya cerrados, la agrupación tienen citas con sus seguidores, el 14 de abril en Pub La Jaima de Olula del Río, el 6 y 7 de julio en la Feria del Jamón de Serón, el 28 de julio en Indalo Pub de Purchena por los Juegos Moriscos y el 1 de agosto en las fiestas de Armuña de Almanzora. Además, continuarán cerrando más conciertos de los irán informando en su página de Facebook www.facebook.com/oddity.grupo/ donde publican toda la información importante que le va surgiendo como grupo musical.