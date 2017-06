El escultor arboleano, Luis Ramos exhibe su trabajo en México

El escultor arboleano, Luis Ramos, ha mantenido la exposición ‘Poliédrica’ en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, donde ha estado expuesta durante dos meses. Al finalizar la exposición, su obra se trasladó a la galería K2 de Arte Contemporáneo en la que se encuentra en la actualidad para ser visitada.

Hace pocos días, el reconocido artista realizó una visita al center de Cosentino en la ciudad de México; una cita que sirvió para «llenar de energía y entusiasmo», a Ramos «algo que se agradece en estos locos tiempos frenéticos».

Ya en Monterrey, después de su visita a la exposición Poliédrica, el Colegio de Arquitectos de Nuevo León programó una charla-coloquio con el título ‘Escultura, Arquitectura y Ciudad”, a la que el escultor fue invitado como ponente junto al escultor Daniel Serna y el arquitecto Roberto Romero.

«Entre otras cosas, me preguntaron sobre el concepto de Construcción de Ciudadanía y su relación con las obras públicas, tanto escultóricas como arquitectónicas. Siempre voy a intentar unir personas, unir materiales, escultura con arquitectura, y lo más importante unir a uno con uno mismo», explica Ramos.

«La arquitectura y la escultura que se realizan son para el ser humano que piensa, siente y se emociona. Debemos implicarnos en estas creaciones porque son para todos, para los que las encargan, para quienes las realizan, para los que las visitan y comparten. Toda esta implicación crea armonía y belleza alrededor de la obra y su entorno. Se construye así a favor del concepto cuántico según el cual todo está relacionado, interconectado y no dividido en compartimentos estancos como apuntaba la visión cartesiana o newtoniana», añade entusiasmado el artista.

«Tanto escultores como arquitectos y viceversa trabajamos las tres dimensiones, la geometría, los volúmenes y las proporciones, que son la base del lenguaje de las formas. Tenemos nuestra responsabilidad de acercarnos a los ciudadanos para que participen y disfruten de los espacios creados y sus formas», subraya el escultor.

Ramos explica como al colocar la escultura ‘Vórtice’ junto al museo Pedro Gilabert, algunas personas le preguntaron por la base que iba a poner a la pieza. «Ninguna fue mi respuesta, siento la necesidad de acercar la obra a la gente, ponerla en el suelo como si levitara, con 5 a 8 centímetros sobre el nivel de la calle y también tener la posibilidad de poder sentarte dentro de la escultura, habitarla sin más. Estás loco me decían la van a estropear, la romperán, la pintarán. Ahora me alegro de haberme arriesgado. El resultado lo avala. En siete años de existencia solo le dimos una vez mantenimiento para realizar unas fotografías. Los niños juegan y se sientan en ella como si fuera mobiliario urbano del parque, sin perder por ello su condición de obra de arte y eso me llena de satisfacción», finaliza el reconocido artista.

Trayectoria.

Luís Ramos nace en Olula del Río (1956), en la comarca del Mármol.

En 1982 inicia su trayectoria artística a la vez que se licencia en Matemáticas por la universidad de Granada. Realiza varias muestras en Andalucía y Murcia, y obtiene dos premios nacionales de escultura en la Comunidad de Valencia.

A principios de los 90 recibe una beca de la Junta de Andalucía para estudiar en Italia donde investiga y completa su formación. A su regreso emprende nuevos trabajos en territorio nacional, expone en Barcelona, Bélgica, Francia y New York.

A finales de los 90 trabaja y expone en Canadá, desarrolla otros proyectos con Diputación de Almería y Junta de Andalucía.

En la primera década del 2000 empieza a visitar México, participa en varios simposiums internacionales, promueve varios proyectos culturales y vuelve a New York. Durante dos años dirige el museo Pedro Gilabert de Arboleas. Además expone en Zurich (Suiza), y disfruta de estancias creativas en México donde reside temporalmente varios meses al año.