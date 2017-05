Alumnos de Cantoria pondrán en escena obras de teatro en inglés con un fin solidario

Alumnos del IES Valle del Almanzora de Cantoria se van a subir al escenario el próximo viernes para representar diversas obras de teatro en inglés que tendrán una finalidad solidaria ya que parte de lo que se recaude en la actuación irá destinado a la Asociación contra el Cáncer del municipio. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Concejalía de Cultura que ha tratado de aportar todos los medios necesarios para que “esta importante iniciativa llegue a buen puerto”, ha explicado la alcaldesa socialista Purificación Sánchez.

“Desde que tuvimos conocimiento del proyecto no hemos escatimado recursos para apoyarlo ya que en una misma acción se conjugan muchos valores. Por un lado, se trata de una actividad que se promueve desde el ámbito de la educación, que permite a los alumnos no sólo practicar un idioma sino desarrollar sus capacidades de expresión sobre un escenario a la vez que estimula el carácter solidario al tener la noble finalidad de no sólo entretener al público sino también conseguir fondos para una ONG de nuestra localidad”, ha señalado la primera edil.

El esfuerzo que han realizado los jóvenes “es encomiable porque se han tomado con mucha ‘profesionalidad’ este reto de representar una obra en un idioma que no es el suyo lo que supone un doble trabajo ya que los diálogos hay que recordarlos además de interpretar. La entrega ha sido total y en la misma se ha implicado también la comunidad de ingleses que vive en nuestro municipio y que les ha ayudado en la pronunciación”, ha destacado la concejala de Cultura, Pilar Gómez.

Además del alumnado, el profesorado del centro igualmente se ha volcado en la representación y junto al departamento de inglés y la profesora de esta asignatura Sonia Marañón también han ayudado el Jefe de Estudios, José Luis Oller, y los profesores Cati Castillo, de Matemáticas; Amalia Carmona, de Lengua; Trini Carmona, de Biología, que se ha encargado del decorado y las máscaras; o Mariano Fernández, con la música.

Y es que los alumnos van a representar Romeo y Julieta y la Cenicienta por lo que ha habido que buscar un vestuario de época y un escenario acorde a estas obras, aspectos éstos en los que también ha colaborado la población inglesa.

El trabajo se podrá ver este viernes, 5 de mayo, a partir de las 19 horas en el Teatro Saavedra por un precio popular de un euro. “Queremos invitar a los cantorianos a acudir al teatro para apoyar y arropar a los alumnos, ya que han hecho un gran esfuerzo para acercarnos la cultura del teatro, y con nuestra presencia respaldar la iniciativa y contribuir a una colecta por la investigación del cáncer”, ha concluido Pilar Gómez.