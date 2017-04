Investigan a un procesado en el caso Rambla de Albox por presuntas amenazas al concejal que denunció

Una juez ha abierto causa penal para investigar las presuntas amenazas al portavoz municipal del PP de Albox (Almería), Juan Pedro Pérez Quiles, por parte del empresario procesado junto al exalcalde socialista José García por la supuesta adjudicación a dedo de proyectos por un montante económica de casi 1,5 millones de euros.

Pérez Quiles interpuso la denuncia que dio lugar al citado procedimiento abreviado y que ha derivado en el que el juez instructor proponga que vayan a juicio García, el exsecretario municipal y el administrador de la mercantil 'Alcaina Estudio de Arquitectura' por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

El Juzgado de Instrucción 3 de Huércal-Overa ha acordado, asimismo, en un auto consultado por Europa Press, dictar una orden cautelar de alejamiento contra el citado empresario, Francisco S.G., quien no podrá acercarse al concejal del PP, a su familia, a su domicilio o a su lugar de trabajo a menos de 200 metros, así como comunicarse con ellos por cualquier medio.

En su resolución, que extiende en el tiempo hasta que se resuelva la causa por presuntas amenazas y apercibe a Francisco S.G. de que podría incurrir en un delito de desobediencia si no cumple, la juez recoge que el empresario podría cometido un delito de amenazas en virtud de lo relatado por Pérez Quiles en su denuncia ante la Guardia Civil.

En concreto, el auto recoge que el empresario se habría acercado a las 00,00 horas del pasado día 20 de marzo al concejal cuando este llegaba a su domicilio y que, en "tono amenazante", le habría "insultado, advirtiéndole de que había llegado a su límite".

A continuación, siempre de acuerdo con la versión del denunciante, habría "golpeado en varias ocasiones su vehículo", lo que provocó que Pérez Quiles "temiese por su integridad física" y motivó la petición de una orden de alejamiento respecto a él y a su familia.

La juez Consuelo María Martínez considera "proporcionada y procedente" la medida de alejamiento ya que dispensa con ella "una efectiva protección a la víctima".

En su denuncia ante la Guardia Civil, el concejal del PP, quien grabó el incidente con su teléfono móvil, indicó que el empresario se dirigió a él con insultos y expresiones como "me has arruinado la vida", "estoy perdido y me da todo igual", "tu tienes mujer y dos hijas y no te lo perdono" o "te vas a enterar, ya te estoy advirtiendo, no tengo un céntimo, no tengo nada que perder porque no tienes corazón".

Francisco S.G. está procesado en calidad de cooperador necesario en la causa en la que se acusa al exalcalde socialista José García de haber adjudicado "a dedo" cuatro proyectos por un montante de casi 1,5 millones de euros y de "falsear presuntamente, con posterioridad, para ocultar esta ilegalidad", los expedientes que se hicieron sin la tramitación de los correspondientes procedimientos administrativos.

Las actuaciones bajo sospecha son el proyecto de refuerzo de los muros de contención de avenidas en la Rambla de Albox, la construcción de una EDAR, conducciones de abastecimiento de agua y el espacio escénico del municipio.