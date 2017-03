Intenta agredir a su pareja en Albox con un cuchillo y recibe un disparo en una nalga

Un vecino de Albox, identificado como A. W. C. B. y de nacionalidad inglesa, con antecedentes por malos tratos, permanece ingresado en el Hospital de La Inmaculada desde la madrugada del pasado sábado con un disparo de bala en una nalga tras haber intentado agredir a su mujer con un cuchillo en Albox.

Según ha podido saber este periódico, el disparo fue efectuado por un agente de la Policía Local de Albox debido a que el detenido, que permanece escoltado por la Guardia Civil en calidad de arrestado en el centro hospitalario, trató supuestamente de agredir a su esposa delante de los agentes y después a los policías, al tiempo que no depuso su actitud violenta. Según señalaron ayer fuentes de la investigación a este periódico, ante el temor de que el hombre hiriera a su víctima, el agente no tuvo más remedio que disparar al hombre, aunque su vida no corre peligro.

Los hechos ocurrieron en torno a las 1.25 horas de la madrugada del pasado sábado. El Servicio de Emergencias del 112 recibió una llamada en la que se alertaba que un hombre armado con un cuchillo estaba supuestamente intentando agredir a su pareja en el domicilio en el que ambos residen en la localidad de Albox.

Hasta el lugar acudieron varias dotaciones de la Guardia Civil y una patrulla de la Policía Local. Los policías municipales fueron los primeros en llegar a la zona y observaron desde dentro de la patrulla como un hombre, en actitud «muy violenta», estaba intentando agredir a la mujer en la calle, ya que esta trataba de huir de la vivienda. Al parecer, cuando el ahora detenido observó la presencia policial, se lanzó supuestamente hacia el coche con el cuchillo.

Los agentes, al observar la actitud del hombre, salieron rápidamente del vehículo y dispararon varias veces hacia el cielo con sus armas reglamentarias con la intención de disuadir al atacante. Sin embargo, el hombre no cejó en su empeño y volvió a irse hacia su pareja, refugiada supuestamente en su vehículo, con la intención de herirla.

Un hecho que obligó a uno de los agentes a disparar contra el hombre para que depusiera su actitud. El impacto de bala, dirigido a una parte no vital, se alojó finalmente en una nalga del individuo, quien permanecía al cierre de esta edición en el Hospital de la Inmaculada recuperándose de las heridas. La habitación del detenido está escoltada policialmente y una vez que reciba el alta médica, declarará ante un juez.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos mientras que la mujer ya se encuentra fuera de peligro y presuntamente no resultó herida tras el intento de agresión de su pareja.