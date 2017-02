Absuelven a tres exediles de Arboleas por dar permisos para una vivienda en suelo no urbano

Los exconcejales socialistas del Ayuntamiento de Arboleas (Almería) Antonio Gallegos, Ángel García y Ginés García han sido absueltos de un presunto delito de prevaricación al no haber quedado acreditado que bajo su mandato en 2008 otorgaran una licencia de obras y otra de ocupación para una vivienda construida en suelo no urbanizable y que tenía intención de adquirir la cuñada de unos de ellos, también absuelta en el procedimiento de un delito de ordenación del territorio.

El fallo del Juzgado de lo Penal número 2 de Almería, consultado por Europa Press y sobre el que cabe recurso, no se ha probado que cuando la mujer decidió comprar la vivienda ni cuando solicitó la ampliación de la misma tuviera conocimiento de que la casa se hallaba edificada sobre suelo no urbanizable y no autorizable.

Asimismo exonera de responsabilidad a los tres ediles al señalar que no está acreditado que votaran a favor de la legalización y ampliación de la vivienda a sabiendas de que la mencionada operación era contraria a derecho al tiempo que tampoco se ha demostrado que la acusada fuera hermana de la pareja sentimental de Antonio Gallegos, con lo que habría tenido la obligación legal de abstenerse en la votación.

En la misma línea, el juez Javier Fermín Villarrubia exime de responsabilidad por motivos similares al arquitecto técnico del Ayuntamiento A.G.R. y al secretario municipal F.G.B., para los que la Fiscalía solicitaba dos años y medio de prisión por su actuación.