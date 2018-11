El merendero de Almanzora en Cantoria se convierte en un reclamo comarcal Con ocho espacios de barbacoa, dieciséis mesas y bancos, área de juegos y fuente ornamental, ocupa una superficie de 1400 metros cuadrados con zonas de aparcamiento I. A. Cantoria Miércoles, 14 noviembre 2018, 08:05

El merendero de Almanzora, una obra financiada con fondos municipales al 85%, ha pasado a convertir a la histórica pedanía que da nombre al Valle en todo un reclamo dentro y fuera de la Comarca del Mármol; tanto por la espectacularidad de sus acabados (en Dekton, piedra natural, caucho, hormigón impreso y granulado de piedra con resina), como por el juego de luces que aún a la caída del sol convierten este espacio lúdico familiar en un entorno cálido y acogedor. «El nuevo espacio es toda una demostración de las posibilidades que aportan los exclusivos materiales que se fabrican en Cantoria y nosotros, como ayuntamiento, no podemos hacer menos que convertirnos en el escaparate abierto y natural de lo que aquí se hace, de nuestro motor económico», afirma Puri Sánchez, la alcaldesa de Cantoria.

Con ocho espacios de barbacoa, cada uno de ellos dotado de encimera y lavadero, dieciséis mesas y bancos corridos, área de juegos infantiles y fuente ornamental, el merendero ocupa una superficie de 1400 metros cuadrados con amplias zonas de aparcamiento.

La construcción del merendero es la piedra angular del plan de actuación previsto por el Ayuntamiento de Cantoria para atraer público de fin de semana hasta la zona, una modalidad de turismo rural que no busca precisamente estancias con pernoctación sino que prefiere ofertas concretas para una única jornada con acceso rápido a vías principales de comunicación, como es el caso de Almanzora con salida propia a la autovía. Otra de las actuaciones destinadas a este fin en la misma barriada ha sido la restauración de la antigua estación de tren como uno de los elementos históricos y más significativos de la era minera de la comarca, llevada a cabo únicamente con inversión del propio ayuntamiento.

Según Sánchez, los planes para Almanzora pasan por «toda actuación que sea necesaria para devolverle ese protagonismo que históricamente siempre ha tenido. Hemos hecho el merendero, la estación y sobre todo las obras de mejora en accesos, limpieza de arcenes y el arreglo de la red que tiene que garantizar un ciclo del agua eficiente. Obviamente no íbamos a esperar a que nos hagan el tramo de Vía Verde que venimos reivindicando, pero tanto esta obra como la consecución de los fondos necesarios para poner en valor el propio Palacio están en la agenda de las que cosas que más pronto que tarde terminarán haciéndose», subraya la primera edil.

La alcaldesa reconoce que asuntos como el Palacio de Almanzora o la propia Vía Verde no entraron en el programa electoral de 2015 por el mero hecho de que no se podía garantizar su cumplimiento en cuatro años «y ahora mismo, en este momento, estamos por encima, en cuanto a cumplimiento, de lo propuesto en nuestro programa de gobierno, pero eso no quiere decir que los grandes proyectos que nos planteamos a un mínimo de ocho años no se terminen ejecutando. Somos los únicos que a día de hoy hemos trabajado objetivamente para obtener un diagnóstico serio sobre qué actuaciones precisamos en el Palacio para su recuperación, y para eso firmamos un convenio con la Universidad de Granada que marcha por el buen camino», concluye.

El merendero de Almanzora se unirá al proyectado en Cantoria a modo de red de espacios lúdicos familiares, infraestructuras con las que la capital de la Comarca del Mármol quiere atraer el turismo rural cercano para activar el sector servicios local.