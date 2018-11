Mena lleva al Defensor del Pueblo su reposición como alcalde El exregidor socialista fue condenado a inhabilitación por un delito contra los derechos cívicos al haber negado reiteradamente información a la oposición y haber «entorpecido la transparencia de la gestión pública» MARÍA PAREDES MOYA Albox Lunes, 12 noviembre 2018, 12:23

El exalcalde de Albox Rogelio Mena (elegido por la candidatura del PSOE), ha llevado al Defensor del Pueblo de España el caso de su reincorporación a la alcaldía de la localidad, función de la que fue excluído por la justicia tras su inhabilitación durante algo mas de dos años en cumplimiento de una sentencia que le condena por un delito contra los derechos cívicos por haber negado reiteradamente información a la oposición y haber «entorpecido la transparencia de la gestión pública».

Ahora, cumplida la sentencia, Mena pide la reincorporación a su cargo, algo que no está inicialmente previsto por la ley hasta que no vuelva a ser elegido como regidor. «La Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, por lo que, al amparo de la Constitución Española solicito mi reincorporación a mi puesto de Alcalde para el que fui elegido por mayoría absoluta en esta misma legislatura, y restablecer en mi integridad mis derechos como primera autoridad local y la de todos los electores que me votaron, y en consecuencia declarar cumplida la sentencia y restituirme en mi puesto inicial de alcalde», afirma el regidor, que abandonó las filas del PSOE por su proceso judicial.

El que fuera alcalde electo de Albox inicia el proceso ante el Defensor del Pueblo «a sabiendas de que es la primera vez en la historia que se produce una situación de este tipo», indica el regidor en un comunicado enviado a los medios, «pero tras el análisis llevado a cabo junto a su equipo jurídico asesor, mantiene intactas sus esperanzas de ser restituido a la situación de origen antes del inicio de la inhabilitación», añade, «porque una sanción judicial no puede extenderse más allá del tiempo que establece la propia sentencia«.

«Dicho esto, cuando cumplimos 40 años de la aprobación de la Ley Magna, entiendo que se podrían estar vulnerando los derechos fundamentales tipificados en los art. 14, 15, 20, 23, 24, y 25 de la Constitución Española», argumenta Rogelio Mena.

En las elecciones municipales de 2015 los resultados de Albox otorgaron a la candidatura encabezada por Rogelio Mena, del PSOE, 2.511 votos, el 49,84% y 9 concejales seguido del Juan Pedro Pérez, PP, el 38,69% y 7 concejales y por último Francisco Torrecillas, Cilus, con el 7,03% y 1 concejal. «Actualmente Torrecillas, que ni tan siquiera llegó al 10% de los votos gobierna en el municipio bajo el paraguas del Partido Popular», argumenta Mena. Cabe recordar que la elección de alcalde es una elección indirecta: los ciudadanos votan candidaturas completas para la elección de concejales y son los concejales los que eligen al alcalde de entre sus miembros -sin que tenga que ser, obligatoriamente, el cabeza de lista de la candidatura vencedora, ni siquiera en casos de mayoría absoluta, por muy común que así lo sea-.