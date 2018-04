La Junta reclama que se active el pacto de Estado contra la violencia de género tras la muerte de Albox "Son más de 900 mujeres asesinadas y tenemos que decir basta ya", ha dicho Gracia Fernández EFE ALMERÍA Lunes, 2 abril 2018, 13:30

La delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Gracia Fernández, ha reclamado hoy que se ponga en marcha el pacto de Estado contra la violencia de género tras la última muerte de una mujer de 48 años en Albox, presuntamente a manos de su pareja, quien ya ha sido detenido.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras el minuto de silencio convocado para condenar el "nuevo acto de violencia machista" en la provincia almeriense, una concentración a las 12:00 horas en la que han participado todas las administraciones con representación en Almería ante la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta.

Ha dicho que se trata de un "nuevo asesinato" fruto de un "terrorismo que no cesa, porque hay que llamarlo como terrorismo machista".

"Una vez más pedimos que no se deje de poner todos los recursos, los medios necesarios para combatir esta gran lacra social. Es verdad que se llegó rápido a un pacto de Estado, es cierto, pero si el pacto de Estado se mantiene en un cajón y no se pone en marcha, no vamos a avanzar nunca", ha dicho.

Por ello, Fernández ha llamado a la unidad de las instituciones para que pueda desarrollarse dicho pacto y cuente con presupuesto para articular todas las medidas contempladas en el mismo.

"Se contemplaban medidas importantísimas como formación de todas las personas que intervienen en todo el proceso para sensibilizar, para educar y para llevar a cabo las medidas necesarias cuando una mujer se pone en contacto con los recursos judiciales para poder denunciar que está siendo maltratada", ha indicado.

Por ello, insiste en que es preciso "poner recursos para combatir la violencia en todos los niveles y que todos los estamentos, todas las personas que tienen que intervenir sepan en todo momento qué tienen que hacer, cuál es su responsabilidad y que esté formado especialmente para ello".

"Desde la Junta saben que se están poniendo en marcha modificación del a ley de violencia de género para actualizarla, para incluir otras formas de violencia también y se van a poner en marcha medidas también para reformar y renovar la ley de Igualdad pero como decía, se necesita que ese pacto de Estado se ponga en marcha", añade.

De esta forma, sostiene que aunque no estén aprobados los presupuestos generales del Estado (PGE), es posible disponer de financiación para "conseguir que la violencia machista cese de una vez".

"Son ya muchas las mujeres asesinadas, ya llevamos este año cinco confirmadas, con ésta sería la sexta y el año pasado también fue un cierre de año tremendo. Son más de 900 mujeres asesinadas y tenemos que decir basta ya", ha concluido.

A la misma hora, en este caso frente al Centro Municipal de la Mujer, se ha desarrollado otra concentración silenciosa en Albox, donde este viernes por la noche expiró María del Carmen Ortega Segura a causa de una "pérdida masiva de sangre".

El Ayuntamiento ha decretado además a primera hora de la mañana un día de luto oficial en el que las banderas lucirán a media asta en el municipio.