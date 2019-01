Fines aumentará su oferta deportiva ampliando su Pabellón con una nueva planta Diputación y Ayuntamiento van a invertir 300.000 euros en unas obras que ya han sido licitadas por la Junta de Gobierno I. A. Fines Jueves, 17 enero 2019, 16:36

El municipio de Fines podrá incorporar nuevas modalidades deportivas a su oferta deportiva gracias a la ampliación que han previsto Diputación y Ayuntamiento en el Pabellón Polideportivo 'Fernando Navarrete'. Así lo ha precisado el diputado de Fomento –y edil de Fines-, Óscar Liria, quien ha revelado que la Institución Provincial ha dado luz verde al proyecto de ampliación que dotará a este edificio de una nueva planta, totalmente accesible, con casi 400 metros de superficie.

La intervención prevista en Fines va a eliminar las distorsiones entre las zonas deportivas de público, jugadores, aseos y vestuarios. Así, con esta actuación se van a separar usos y completar aquellos que en la actualidad son insuficientes, sobre todo en el caso de gimnasio, que se encuentra actualmente en un pequeño espacio y, se va a lograr que éste se desarrolle en un espacio mayor con sala de fitness, spinning, crossfit, etc.

En concreto, la nueva ampliación permitirá a los vecinos del municipio disponer de una Sala-Gimnasio de Uso Compartido, así como una Sala de Spinning sobre la cubierta existente. Además, se ha previsto un acceso con escaleras y otro con una pasarela tipo rampa por el exterior del edificio.

Con esto, la planta baja, a excepción de vestuarios y duchas, que son numerosos y no se cambian de ubicación, queda limitada para el uso de las pista polideportiva, de sus competiciones y de los equipos que participen en ellas, así como los árbitros, almacén de material, etc. Asimismo, se completa la zona superior de la pista, ya existente, con un núcleo de aseos y un pequeño almacén, esto hace que el público del graderío, durante las competiciones, no tenga que atravesar toda la pista para llegar a un aseo.

Esta actuación forma parte del Plan de Instalaciones Deportivas que ha impulsado la Diputación con 3 millones de euros de presupuesto, que se incluyen dentro de los Planes Especiales aprobados en mayo que van a arrojar una inversión de más de 20 millones de euros. Huércal es uno de los municipios que se va a beneficiar de unas inversiones que están financiadas al 100% por la Institución Provincial.

El diputado de Fomento ha destacado el compromiso de la Institución Provincial por fomentar el deporte en todas sus modalidades en los 103 municipios: «Con este proyecto Fines da un paso más e incorpora a uno de los pabellones pioneros de la comarca unas instalaciones modernas y acordes a las nuevas necesidades del municipio», ha detallado.