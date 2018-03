Feminismo, flamenco, compromiso social y mucho arte. La revolución de Lourdes Pastor en Tíjola La cantaora llega a la comarca del Almanzora gracias al proyecto Incógnitas que trata de visibilizar a las mujeres borradas de la historia I.A. Tíjola Viernes, 9 marzo 2018, 17:47

“A todas las mujeres que no aceptaron que su voz la callaran los yugos del patriarcado” dice la letra de unas de las canciones de Lourdes Pastor, la cantante, feminista, flamenca y activista de los derechos de las mujeres llega el sábado 10 de marzo al Centro Cultural Fidela Campiña de Tíjola a las 19.30 horas para dar voz a las demandas de la mitad de la población en momento clave en el que el feminismo ha conseguido marcar el pasado 8 de marzo como un hito histórico.

Un movimiento, el feminista que no solo conoce muy bien la cantante cordobesa sino que además práctica activamente en Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, una de las organizaciones feministas andaluzas con mayor trayectoria fundada por su propia madre Rafaela Pastor hace más dos décadas.

La igualdad salarial es una de sus demandas más trabajadas por esta ONG quien tras diversas iniciativas consiguió que en 2010 se aprobara en el Congreso el 22 de febrero como el Día Por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Varones.

Lourdes Pastor puede que haya sido la primera en cantarle a mujeres claves en la historia del feminismo como Simone de Beauvoir, Olympe de Gouges, Virginia Woolf, Carmen Olmedo, Lidia Falcón o la propia madre de la artista Rafaela Pastor.

El acto que coincide con la celebración del Día Internacional de la Mujer en Tíjola, contará además con la actuación de Coros y Danzas Virgen del Socorro y un desfile de trajes de papel de las mujeres socias de la asociación La Aurora de Tíjola y la presencia del alcalde de Tíjola, Mario Padilla.

Las letras de sus canciones escritas por Juan k. Pastor hablan también de las mujeres invisibilidades, silenciadas y olvidadas a lo largo de la historia. Precisamente, éste es uno de los objetivos que persigue Incógnitas, financiado por el Instituto Andaluz de la Mujer a la unión de asociaciones de mujeres formada por La Aurora de Tíjola, MonteCarmelo de Purchena, Zábila de Urrácal, La Somontinera de Somontín y la Espiga de Suflí.

“Las mujeres hemos sido sistemáticamente borradas de la historia, ocultando nuestras contribuciones en el desarrollo social, político, científico o económico en cada época. Así, tradicionalmente, lo que es considerado inferior no tiene por qué ser nombrado, y lo que no es nombrado o no existe o permanece como una INCÓGNITA”, explica Remedios Serrano, presidenta de la Federación de Asociaciones del Almanzora por la Igualdad.

En concreto, el proyecto INCÓGNITAS está formado por la unión de asociaciones formada por la Aurora de Tíjola, la Espiga de Suflí, la asociación de mujeres Montecarmelo de Purchena, la Somontinera de Somontín y la asociación de mujeres Zábila de Urrácal para “contar la historia de nuevo tal y como ha transcurrido. Dando a las mujeres la verdadera dimensión que merecen, sacándolas del silencio que las niega y las oculta, dándoles el protagonismo real que han tenido”.

Por eso y con el objetivo de desarrollar un proyecto que genere impacto social en nuestros municipios proponemos e instamos a los ayuntamientos anteriormente citados a cambiar esta situación y demostrar su compromiso de acercarse a la igualdad en su callejero.

CARMEN DE BURGOS Y SEGUÍ

Con el objetivo de conseguir la máxima repercusión social en la comarca del Almanzora y restituir la memoria histórica de una de las almerienses más ilustres de todos los tiempos, proponen el nombre de Carmen de Burgos y Seguí. Primera mujer española en trabajar en una redacción de periódico, primera corresponsal de guerra, maestra, pedagoga, traductora, escritora y activista incansable de los derechos de la mujer, con un protagonismo indiscutible en la consecución de derechos básicos de la mujer como el divorcio o el voto. El Ayuntamiento de Purchena ya ha cogido el testigo y ayer inauguró el centro cultural Carmen de Burgos en un acto muy emotivo que contó con conferencia de Mar Verdejo de la Fundación Carmen de Burgos.