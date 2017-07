La educación inclusiva a debate en el curso de verano de FAAM que hasta el viernes se desarrolla en Olula del Río Más de sesenta profesionales de la materia asisten a este encuentro formativo enmarcado en el 30 aniversario de federación I. A. Olula del Río Jueves, 13 julio 2017, 18:11

Olula del Río es desde ayer y hasta el próximo viernes epicentro de la educación inclusiva gracias al curso de verano El Camino hacia la inclusión educativa y laboral: avances y retos para la comunidad educativa, que ha sido organizado por FAAM, Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad y la Universidad de Almería. Enmarcado en las actividades del treinta aniversario de la entidad esta acción formativa cuenta con la participación de sesenta profesionales de la educación inscritos, que durante tres días asistirán a las intervenciones de expertos que llegados desde toda la geografía española analizarán la situación actual y el futuro del modelo educativo inclusivo.

Juan Fernández Sierra, catedrático de didáctica y organización escolar de la UAL y uno de los directores del curso junto a Isabel Valdés, ha sido el primer ponente en intervenir y quien ha reseñado las presiones sociales, económicas y políticas en torno a ese modelo educativo. “Tenemos diseñado un modelo gerencialista en el que no intervienen ni profesionales, ni alumnado ni padres sino que son agentes externos los que controlan y dirigen a través de normativas que siguen desconfiando del profesorado”, ha apuntado Sierra añadiendo que el sistema está mediatizado por los decretos y éstos no tienen en cuenta la dimensión pedagógica y didáctica de la educación. En definitiva una ponencia que el propio Sierra ha concluido afirmando que “si no tenemos un sistema educativo público fuerte e inclusivo no llegaremos nunca a tener una sociedad inclusiva”.

Tras la primera de las ponencias el curso ha sido inaugurado por parte de las autoridades, en primer lugar y como moderador ha intervenido Antonio Martínez Pascual, Alcalde de Olula del Río quien ha manifestado que para “Olula del Río es un privilegio ser sede por primera vez de un curso que ha superado todas las expectativas en cuanto a las matriculaciones”. Miguel Ortega, Presidente de la Asociación Ver de Olula, entidad que también ha estado implicada en la organización, ha destacado que este curso es respuesta a las necesidades que en materia educativa tienen los menores con cualquier tipo de discapacidad. En este sentido, Ver de Olula es uno de los motivos por los que el curso se desarrolla en este municipio ya que son un referente para toda la provincia en la atención a la diversidad. “Trabajamos para hacer de la educación una herramienta para mejorar la calidad de vida de nuestros pequeños” ha apuntado Ortega.

Cómo ha evolucionado la educación ha sido analizado por el Presidente de FAAM, Valentín Sola durante su intervención, el cual ha trasladado que a pesar de haber avanzado, quedan muchos pasos por recorrer en el ámbito de la educación inclusiva hasta alcanzar que se centre en las capacidades de la persona. Por su parte Francisca Lourdes Fernández, Delegada de Educación en Almería ha resaltado el actual plan de éxito educativo que se está implantando en Andalucía, el cual está compuesto por seis líneas estratégicas en las que han intervenido los agentes sociales de la comunidad, “entre ella el tejido asociativo, papel que yo destacaría y que contempla entre otras líneas la atención a la diversidad”. Mª del Mar Ruíz, Vicerrectora de Extensión Universitaria y Deporte de la UAL ha alertado a los profesionales a seguir compartiendo estos espacios de intercambio del conocimiento ya que los “cursos atienden las propias demandas formativas de la sociedad”.

Tras la inauguración Gerardo Echeita, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid ha sido el encargado de explicar los elementos de una pedagogía inclusiva y un aprendizaje cooperativo.