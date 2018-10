Diez nuevos galardones en Macael consolidan el liderazgo internacional del sector de la piedra natural El Jurado, cuyo fallo se produjo el día 1 de octubre, se ha enfrentado a una gran participación empresarial con proyectos de fuerte envergadura y máxima calidad en todas las candidaturas I. A. Macael Martes, 16 octubre 2018, 20:32

Los Premios Macael, «el mejor escaparate y acto de promoción para dar a conocer a lo largo y ancho del globo terrestre la importante industria y conocimiento que esta tierra posee sobre el tratamiento y usos de la piedra», en palabras de Antonio Sánchez, presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), han presentado esta mañana a los galardonados de su trigésimo segunda edición, que se celebrará el próximo viernes 16 de noviembre.

Los galardones, concedidos a aquellas candidaturas que han reunido un mayor número de votos entre los miembros del Jurado, formado por la Junta directiva de AEMA y cuyo fallo tuvo lugar el día 1 de octubre, han pasado por una disputada votación. Y es que, además de la creciente participación empresarial, los proyectos presentados han sido de gran envergadura y alta calidad.

El resultado es el de diez premiados que no hacen más que ratificar que Macael es ya «líder internacionales en generación de proyectos en mármol y superficies compactas y llega a todos y cada uno de los proyectos, sin importar las exigencias y dificultades de los mismos», tal y como ha indicado Sánchez quien, además, ha expresado su reconocimiento «a todos los empresarios por el gran esfuerzo que hacen cada año por superarse y, a pesar de las dificultades, conseguir no solamente mantener su actividad industrial y generación de riqueza y empleo estable y de calidad frente un tipo de empleo temporal, sino además mejorar y reinventarse para llegar aún más lejos, haciendo de la industria de la piedra un importante foco de creación de bienestar y estabilidad social.

Para el presidente de AEMA, con la celebración de los Premios Macael, la gran gala del mármol, convertida ya en referente en la promoción de piedra natural a nivel nacional, se quiere prestigiar, una edición más, «a todas aquellas personas e instituciones que han confiado en nuestras empresas, apoyando, claramente, la mejora de nuestra industria y el uso de sus productos y servicios».

Una industria, la del mármol de Macael, «de gran importancia para la generación de riqueza, capaz de adaptarse a los tiempos de una forma absolutamente dinámica cubriendo las necesidades de los mercados internacionales y que cuenta con colaboradores y mano de obra altamente cualificada, encargados de conseguir que dichos proyectos sean ejecutados, cumpliendo con los máximos requisitos de calidad y profesionalidad, tanto en la ejecución como en el servicio al cliente», ha explicado el directivo a un mes de la gala, cuya consecución no sería posible sin el apoyo constante de sus patrocinadores.

Los galardonados de la XXXII edición de Premios Macael 2018 son los siguientes:

PREMIO A LA INSTITUCIÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA Y MINISTERIO DE CULTURA, GOBIERNO DE ESPAÑA.

El Jurado concede el Premio a la Institución a la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA Y AL MINISTERIO DE CULTURA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA, conjuntamente, por haber sabido interpretar la necesaria e imprescindible cooperación de las Administraciones, en la rehabilitación del actualmente denominado HOSPITAL PROVINCIAL DE ALMERIA, edificio del Siglo XVI, joya del Patrimonio Histórico y Cultural de la provincia de Almería, contando con el apoyo financiero del Ministerio de Fomento, y que se convertirá en una sede cultural de primera magnitud, para lo que se contará con los mármoles de Macael que contribuirán, como en tantos otros edificios monumentales, a dar solera y prestigio al resultado final que tendrá el conjunto arquitectónico.

PREMIO A LA COMUNICACIÓN

CINDY ALLEN, REDACTORA JEFE DE INTERIOR DESIGN, ESTADOS UNIDOS.

El Jurado concede el Premio a la Comunicación, a CINDY ALLEN, de nacionalidad estadounidense, redactora jefe de la prestigiosa revista americana de diseño INTERIOR DESIGN, referente mundial del mundo del diseño, que muestra un apoyo constante tanto a diseñadores consolidados como a los emergentes, promocionando continuamente los mármoles y superficies compactas en sus páginas.

PREMIO INTERNACIONAL AMÉRICA DEL NORTE

THE NATIONAL ASSOCIATION OF THE REMODELING INDUSTRY (NARI). ESTADOS UNIDOS

El Jurado concede el premio en la modalidad de Premio Internacional América del Norte a THE NATIONAL ASSOCIATION OF THE REMODELING INDUSTRY, con Sede Social en Illinois, creada en el año 1935, contando con cincuenta y dos divisiones en todo el país y con miembros en cuarenta y nueve Estados. NARI es una organización de profesionales de remodelación de alta calidad de casas y edificios emblemáticos de Estados Unidos, cuyos miembros están comprometidos con la integridad, altos estándares, educación profesional y ética. Igualmente, es una plataforma para promoción y potente fuente de inteligencia industrial, conectando a los profesionales con los consumidores utilizando de forma habitual el mármol y las superficies compactas en su actividad.

PREMIO INTERNACIONAL AMÉRICA LATINA

EDIFICIO CAP FERRAT, RIO DE JANEIRO. BRASIL

El Jurado concede el Premio Internacional América Latina, al EDIFICIO CAP FERRAT, en Río de Janeiro, situado en la exclusiva Avenida Vieira Souto de IPANEMA, con 15.000 metros cuadrados construidos en 20 plantas, cuya fachada ha sido remodelada por el Estudio Di Filippo Arquitectura, que ha apostado por el producto Dekton en su tonalidad Crema Danae, por su ligereza de peso y su óptimo comportamiento ante la erosión marina, así como por su semejanza al tono de la arena de playa. Se han utilizado 3.800 metros cuadrados de diferentes formatos, resaltando piezas de 3,20 x 1,44 metros cuadrados, de un espesor de 12 milímetros, con un sistema novedoso de anclaje.

PREMIO INTERNACIONAL ASIA

W HOTEL & ALEF RESIDENCES, DUBAI. EMIRATOS ÁRABES

El Jurado concede el Premio Internacional Asia al Edificio W HOTEL & ALEF RESIDENCES, ubicado en THE PALM JUMEIRAH, en DUBAI, Emiratos Árabes, siendo el Promotor AL SHARQ INVESTMENT y el Arquitecto el Estudio ARCADIS & RMJM. El conjunto está compuesto por un hotel y 104 residencias de lujo. En su construcción, se han utilizado 20.000 metros cuadrados de Dekton Danae de formato 104 x 79 x 0,80 centímetros en solería, 3.000 metros cuadrados de encimeras de cocina del color Kelya, 4.000 metros cuadrados de encimeras de tocadores y paredes de ducha del color Dinux y 1.000 metros cuadrados de revestimientos de bañeras del color Calypso. El resultado es un conjunto arquitectónico sublime, que da gran protagonismo a los materiales de la Comarca utilizados.

PREMIO INTERNACIONAL ÁFRICA

VIVIENDA VIILA MORROBENTO. LUANDA. ANGOLA

El Jurado concede el Premio Internacional África, a la VIVIENDA VILLA MORROBENTO situada en la ciudad de Luanda (ANGOLA), diseñada por la Interiorista Dª GRACIELA LEANZA, y el arquitecto el Estudio de Arquitectura HOMESTYLES, S.L. habiendo utilizado, para su construcción, 1.500 METROS CUADRADOS de diferentes mármoles como Blanco Nébula, Negro Ébano y Travertino Real en solerías, revestimientos y baños. El resultado final es el de una vivienda de lujo donde se han combinado acertadamente los mármoles.

PREMIO INTERNACIONAL EUROPA

EDIFICIO GRÄVLINGEN. ESTOCOLMO. SUECIA

El Jurado concede el Premio Internacional Europa al EDIFICIO GRÄVLINGEN, situado en la ciudad de Estocolmo, (SUECIA), cuyo Promotor es la Compañía AMF, y los Arquitectos el Estudio Equator, Jana Becker y Judit Erkkonen Bergdahl. En la fachada se han utilizado 2.000 metros lineales de listones y 500 metros cuadrados de paneles de 12 milímetros de grosor del material Dekton Keranium, mezclados con luces led. El edificio presenta una estética diferente durante el día y la noche. Las luces se vuelven protagonistas de noche y, de forma sorprendente, durante el día la tonalidad de la fachada va cambiando debido a la luz natural y a las sombras que se consiguen a través de los listones. El resultado es una fachada vertical innovadora perfilada con una fuerte personalidad y estilo vanguardista que consigue llamar la atención.

PREMIO NACIONAL

JOSÉ ANTONIO NAVARRO ARTEAGA. ESCULTOR

El Jurado concede el Premio Nacional a D. JOSÉ ANTONIO NAVARRO ARTEAGA, reconocido Escultor tanto nacional como internacional, con una dilatada carrera, y que, en este caso, se le premia por la Obra MONUMENTO FUNERARIO A DOÑA CAYETANA DE ALBA, colocada en el Santuario de Jesús de la Salud y Virgen de las Angustias de la Mariana, en Sevilla. El monumento, de forma oval, recoge, por un lado la parte mística y, por otro, la pasional de la Duquesa coincidiendo el número de ángeles con el número de hijos que tuvo. Se visualiza, en la parte central, el escudo de la Casa de Alba rodeado por los seis ángeles, además de otros elementos decorativos. La técnica utilizada ha sido la de relieves esculpidos sobre la misma piedra, impregnándose con una pátina que le confiere un aspecto antiguo y místico.

PREMIO AL DISEÑO

CENTRO DE DISEÑO 'EL RASTRO' DEBUT DESIGN. MARBELLA, MÁLAGA, ESPAÑA.

El Jurado concede el Premio al Diseño al Edificio CENTRO DE DISEÑO 'EL RASTRO' DEBUT DESIGN, ubicado en MARBELLA, en la denominada Milla de Oro, diseñado por el interiorista JAVIER MARTIN, del Estudio Debut Design. El Edificio en sí es un centro que presta servicios de diseño, habiéndose utilizado, en su construcción, diferentes mármoles como Negro Marquina, Travertino Real y Blanco Nébula para solería, aplacados, peldaños flotantes y baños. Se ha conseguido, así, un edificio de gran belleza, moderno y elegante con acierto al combinar las piedras, sacando de ellas lo mejor de sus características y colores.

PREMIO A LA OBRA EN BLANCO MACAEL

CONJUNTO DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS DE PAISAJISMO EN MANSIÓN PRIVADA. ASIA

El Jurado concede el Premio a la Obra en mármol Blanco Macael al CONJUNTO DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS DE PAISAJISMO EN MANSIÓN PRIVADA construido en Asia, que alberga una fuente principal y se rodea de elementos decorativos de BLANCO MACAEL .

La obra de paisajismo es un conjunto geométrico donde todo parte de una fuente de mármol Blanco Macael apomazado, de 10 metros de diámetro y 2,70 de altura, como elemento principal. La fuente está compuesta por tres cascadas talladas, con tres diseños únicos, un estanque, formado por 220 unidades de diferentes gruesos de piezas curvadas, talladas y molduradas en todo su perímetro, acompañadas de ocho surtidores esculpidos y tallados con forma de concha. El trazado geométrico del proyecto está adornado por 20 jardineras con volutas talladas de 90 centímetros de diámetro diseñadas específicamente para esta obra.

www.macaelmarmol.com