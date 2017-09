Cosentino presenta su rompedora serie 'Industrial' De estilo urbano, Industrial muestra el efecto del paso del tiempo del metal y el cemento, así como un acabado mate-brillante nunca antes visto en este tipo de materiales. Industrial se convierte en la serie más desenfadada y rompedora de Dekton I. A. Cantoria Martes, 26 septiembre 2017, 09:53

Dekton, la innovadora superficie ultracompacta de Cosentino para el mundo de la arquitectura y el diseño, lanza al mercado la colección Industrial compuesta por cuatro trasgresores colores de estilo urbano y carácter ecológico, que llenan de fuerza y personalidad cualquier proyecto arquitectónico y decorativo.

La serie Dekton® Industrial nace con tres nuevas propuestas de color: Nilium, Radium y Orix, así como con el galardonado Dekton® Trilium (lanzado comercialmente en 2016). Nilium, Radium y Trilium se basan en la estética del proceso orgánico de los metales añejos que forman estampados irregulares en su superficie, y ofrecen un aspecto híbrido cuyo origen radica en planchas de metal devastadas por agentes meteorológicos y piedras naturales exóticas. Por su parte Orix representa la degradación del cemento y la transformación biológica de la piedra.

Daniel Germani, diseñador de la serie: “La serie Industrial de Dekton® fue creada para reflexionar sobre la belleza de los metales y el cemento en todas sus etapas; es un homenaje a las increíblemente bellas imperfecciones del proceso de oxidación y degradación que desarrollan ciertos materiales. La incomparable tecnología de Dekton® nos dio las herramientas necesarias para explorar y diseñar, y el resultado es una serie de colores que resalta la riqueza y la profundidad de un proceso natural y orgánico".

En su compromiso con la sostenibilidad, Cosentino destina parte de su I+D a la creación de productos cada vez más respetuosos con el entorno. La superficie Dekton® es un fiel reflejo de esta política sostenible debido a que Cosentino lleva a cabo una serie de medidas para lograr una verdadera fabricación responsable del material. Sistemas para mantener el aire limpio dentro de las fábricas productivas, métodos que garantizan una eficiencia energética, usos y sistemas sostenibles que ayudan a la gestión y aprovechamiento del agua, o la valorización de los residuos para alcanzar el objetivo de “vertido cero” forman parte de ese catálogo de acciones sostenibles llevadas a cabo en torno a la producción de Dekton® y del resto de productos by Cosentino.

Precisamente en cuanto a la valorización de los residuos y apostando por un modelo de economía circular, Cosentino incorpora materiales procedentes de las mermas del propio proceso productivo en la creación de diversas tonalidades de Dekton®. Trilium y Radium, dos de los colores de la serie Dekton® Industrial, son un claro ejemplo de ello ya que se producen con hasta un 80% de material reciclado.

Dekton® Industrial, la serie más desenfadada y rompedora de Dekton®

Industrial nace para convertirse en la serie de colores más desenfadada y rompedora de Dekton® gracias a su carácter urbano, un estilo que fue predominante en los años 80 con el éxodo del centro de las ciudades a estudios loft con estas líneas estéticas. Esta tendencia denominada in construction, identificada plenamente con el crecimiento y la renovación constante de las ciudades, revive ahora para asentarse como un tenaz estilo en el mundo de la decoración y el diseño actual. Bajos las premisas de esta tendencia, las vigas de hierro o de hormigón y los ladrillos dejan de esconderse para convertirse en los verdaderos protagonistas.

Dekton® Industrial regala una superficie con una apariencia ruda, fuerte, atrevida, con carácter, y donde el orden y el desorden se complementan a la perfección. Con Dekton® Industrial se recuperan los tonos metalizados, oxidados y cementados que ya fueran una moda en el pasado, y se les mejora gracias la innovación que garantiza una empresa como Cosentino.

Dekton® Industrial consigue un acabado mate-brillante nunca antes visto en este tipo de materiales. El aspecto de los cuatro colores varía dependiendo del ángulo de luz que se proyecte sobre la superficie, creando así una apariencia estética enriquecida y con gran diversidad de efectos sutiles.

Con texturas duras y gráficas rotas, la colección Industrial de Dekton® se convierte en la opción perfecta para su aplicación en los grandes proyectos comerciales y arquitectónicos por su fuerte e impactante estética, y por las destacadas prestaciones técnicas que caracterizan al producto Dekton®: resistencia a los rayos ultravioleta, a la abrasión, al manchado o al choque térmico, y fabricación en tablas de gran formato (hasta 144cm x 320cm) y en diferentes espesores (20mm, 12mm y 8mm). Dekton® Industrial es también la elección idónea para cualquier aplicación de uso doméstico como encimeras, suelos, escaleras, aplacados o baños.

Con Dekton® se pueden crear superficies y espacios sin cortes, sin límites y sin interrupciones tanto en espacios interiores como en espacios exteriores.

Dekton® Industrial se componer de las tonalidades:

Trilium: Dekton® Trilium ofrece una mezcla de colores inspirados en las piedras volcánicas y unos toques grises y negros intensos. Creado con hasta el 80% por material reciclado, Trilium nació en 2016 convirtiéndose en el primer color ecológico de Dekton®. Trilium ha cosechado numerosos reconocimientos como el Premio Diseño e Innovación 2016 de la revista Fuera de Serie (España); el premio Best of the Year 2016 de la revista Interior Design (Estados Unidos) o el premio Producto del Año 2016 de la revista Architectural Record (Estados Unidos).

Radium: Dekton® Radium representa una plancha de acero oxidada y degradada con ácido, y ofrece una estética donde combinan a la perfección la expresión cálida de unos tonos naranjas y marrones con el carácter frío de unos tintes azulados y verdosos. Bajo una producción sostenible, Dekton® Radium se fabrica con un 80% de material reciclado.

Nilium: Dekton® Nilium es el elemento minimalista de la serie Industrial. Inspirado en un metal plateado, Dekton® Nilium ofrece un sutil cóctel de tonos blancos y grises. La delicada aparición de colores cálidos representa el inicio del proceso de oxidación de un material.

Orix: Dekton® Orix es un cemento desgastado en el que la estética industrial se caracteriza por ser férrea, fría y rota. Representando una dicotomía entre lo nuevo y lo desgastado, la combinación cromática se basa en diferentes tonos grises, azules y verdes.

Daniel Germani

Daniel Germani es el director creativo y fundador de Daniel Germani Designs. Nació y creció en Buenos Aires, Argentina. Tras completar sus estudios como arquitecto, Daniel pasó ocho años viviendo y trabajando en Europa en diversos proyectos creativos y empresariales. Reside en Phoenix, Arizona, donde su trabajo está enfocado en el diseño de muebles personalizados y la renovación arquitectónica. La estética de Daniel está influenciada por Bauhaus, Oscar Neimeyer, Le Corbusier, Mies y Frank Lloyd Wright, y su filosofía es simple: el buen diseño siempre debe ser honesto e inspirador.

www.danielgermanidesigns.com