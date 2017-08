El Consistorio de Cantoria inicia el proceso de recuperación del Palacio de Almanzora Imagen actual del Palacio de Almanzora. / EBR En los últimos meses el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con sus copropietarios para iniciar el largo proceso puesta en valor que se llevará a pleno esta tarde en el pueblo ELOÍSA BENÍTEZ Viernes, 11 agosto 2017, 00:50

La alcaldesa de Cantoria, Puri Sánchez, llevará esta tarde a pleno la moción que supone el inicio de la recuperación del Palacio del Almanzora. Se trata de la aprobación preceptiva para presentar la solicitud de ayuda al programa del 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento, y cuyo objeto es financiar trabajos de conservación y enriquecimiento de espacios como el palacio. El edificio está abandonado desde hace años, pero en los últimos meses el Consistorio ha llegado a un acuerdo con sus copropietarios para iniciar el largo proceso de su recuperación y puesta en valor. La restauración del cargadero de mineral de Almería capital es uno de los ejemplos de aplicación de estos fondos en la provincia.

A día de hoy el Ayuntamiento cuenta con el compromiso en firme de cesión de la parte de titularidad privada del palacio, (la otra es ya municipal), por un periodo de 50 años si se obtienen los fondos. Esta renuncia acordada con el propietario supone el primer paso para poner en orden una de las principales reivindicaciones ciudadanas de la comarca. «El palacio es un símbolo para todos, pero ha sido utilizado políticamente durante años para presentar candidaturas y prometer una y otra vez su rehabilitación, aunque nunca se ha pasado de las palabras a los hechos. Nosotros no llevábamos como PSOE su rehabilitación en nuestro programa y aun así ganamos las elecciones, pero eso no quiere decir que no sea uno de nuestros principales objetivos, sino que nos marcamos la meta de iniciar los trabajos sin generar falsas expectativas. La recuperación del palacio aún está lejos y esto son sólo los primeros pasos, pero también son los primeros que se dan formalmente para su rehabilitación», afirma Puri Sánchez.

Al frente del grupo de trabajo que ha llevado a cabo los estudios y reuniones previas al inicio de este proceso está la concejala Carmen Mellado, que pone especial énfasis en el pleno extraordinario que se celebrará esta tarde en Cantoria. «Hemos preparado toda la documentación necesaria para poder tener el respaldo de todos los concejales, y llevar a cabo la petición en conjunto, sin ningún tipo de fisuras», explica la responsable de Cultura.

Mellado reconoce que los pasos iniciales se han llevado con cierto celo durante los últimos meses. «Lo hemos hecho de forma reservada para no crear falsas expectativas, pues se ha especulado mucho y se ha abusado demasiado del palacio a nivel electoral y nosotros no queremos hacerlo así, pero sí rehabilitarlo y salvarlo. Y haremos lo imposible para ello».

El movimiento iniciado por el equipo de Puri Sánchez es el primer paso en firme para iniciar un camino que puede durar años pero que hasta ahora no había tenido ese simbólico pistoletazo de salida.

La alcaldesa ya ha anunciado que se trabaja para obtener el asesoramiento de especialistas en restauración de este tipo de edificios, ya que serán varios los fondos públicos a los que deberá recurrirse.

«Es el momento adecuado para sacar este monumento de la promesa política y convertirlo en un objetivo común de todos. Que la rehabilitación sea un proceso abierto y transparente y su futuro uso llegue del consenso», finaliza Sánchez.