Cantoria dota de servicios básicos a viviendas de la colonia británica ante el riesgo de exclusión social El Ayuntamiento de Cantoria ha acometido como acción de urgencia la dotación de suministro de agua a viviendas de esta colonia I. A. Cantoria Miércoles, 22 noviembre 2017, 10:39

El Ayuntamiento de Cantoria ha acometido como acción de urgencia la dotación de suministro de agua a viviendas de la colonia británica que se encontraban en riesgo de exclusión social, según los informes presentado por los Servicios Sociales. Personas de muy avanzada edad que según indica el consistorio "fueron engañadas con viviendas ilegales a las que supuestamente llegaría agua una vez terminados los trámites de urbanización que nunca se llevaron a cabo y que terminaron con buena parte del anterior equipo de gobierno del PP, Llamas y Masegosa, inhabilitados por prevaricación urbanística".

La colonia británica ha sido informada de los nuevos servicios que tendrán disponibles en una reunión mantenida con el equipo de gobierno que dirige la socialista Puri Sánchez. Agua, identificación de sus viviendas para el servicio de Correos y la regularización de sus fincas en el nuevo PGOU eran las principales demandas que ya han sido atendidas o bien están en vías de una solución definitiva. “La acción de urgencia llevada a cabo en el Faz, uno de los asentamientos sobre los que se ha tenido que actuar, obedece a una verdadera situación de riesgo de exclusión social de una serie de personas, algunas muy mayores, que no tenían acceso a un suministro de agua regular y legal. Se ha contado con informes técnicos de Diputación y del propio Ayuntamiento para llegar a la actual solución, en la que es el consistorio el que se hace cargo de garantizarles que los malos tiempos ya han pasado, y que pueden empezar a vivir con las mismas garantías y tranquilidad que cualquier otro cantoriano. Queremos que se sientan como cualquier otro vecino de Cantoria, porque ellos lo son desde hace muchos años, pero las acciones delictivas de algunos políticos les hurtaron esa condición desde el principio”, afirma la alcaldesa.

En lo que respecta al nuevo plan de ordenación urbana de Cantoria, que ya recogerá todas y cada una de las viviendas que en su día fueron edificadas irregularmente gracias a decisiones ilegales del equipo de gobierno del PP, la alcaldesa informó de la marcha de los trabajos llevados a cabo por el nuevo equipo redactor. “Vamos algo retrasados, lo sabemos y hemos pedido disculpas por ello, pero también hay que entender que desde las arcas municipales salió casi un millón de euros para unos consultores contratados por los anteriores alcaldes y cuyos trabajos no han servido para nada”. Sánchez adelantó que el nuevo plan no sólo solucionará la situación de la colonia británica sino las necesidades de aquellos jóvenes que quieren quedarse en Cantoria y que hasta ahora no tenían posibilidad de hacerlo por la falta de suelo sobre el que edificar sus casas.

Dentro de las medidas más demandadas por la propia colonia británica estaba la instalación de buzones para que el servicio de correos pueda actuar con normalidad en los asentamientos urbanos. Así, el ayuntamiento comenzará en las próximas semanas su instalación de tal forma que tanto la demanda de éstos como la del propio servicio postal confluyan en una acción que ponga fin a los años de desatención de los vecinos angloparlantes.