El Ayuntamiento de Albox inaugura la pista lúdico-deportiva de patines, skate y bicicletas Hace pocos días, el Ayuntamiento de Albox inauguró la pista lúdico-deportiva de skate y bicicletas en el 'Centro de Agua y Salud' y de Albox I. A. Albox Miércoles, 19 diciembre 2018, 16:21

El alcalde de Albox, Francisco Torrecillas y el teniente alcalde Francisco Campoy fueron los encargados de descubrir la placa conmemorativa y así dar por inaugurada este pista lúdico-deportiva, donde los amantes del deporte de los patines, skate y bicicletas de montaña y de saltos acrobáticos, van a poder disfrutar.

Esta pista ha sido construida dentro de las instalaciones deportivas que alberga el 'Centro de Agua y Salud' de Albox, contando con todas las señalizaciones obligatorias por ley para el correcto uso de las pistas, y las normas que se deben cumplir para poder acceder a las mismas.

Como normas obligatorias de cumplimiento no se puede entrar con vehículos a motos, tendrán sanción según ley, prohibida la entrada a pie por el interior de la pista salvo causa justificada, prohibida la entrada de animales; no transitar en sentido contrario a las flechas de circulación; es obligatorio llevar casco y alguna protección para brazos y piernas; el uso de las instalaciones supone un riesgo que tendrá que asumir cada usuario, ya que no habrá ningún monitor o persona de vigilancia y se recomienda disponer de licencia deportiva, pudiéndose pedir información para la misma en el Pabellón Municipal de «Las Ventas» al Área de Deporte y Juventud.