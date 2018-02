La asociación de mujeres de Urrácal quiere rebautizar el merendero con el nombre de Carmen de Burgos La idea nace del proyecto Incógnitas que busca visibilizar la aportación histórica de las mujeres en calles y espacios públicos de sus municipios I.A. Urrácal Sábado, 24 febrero 2018, 11:58

El Ayuntamiento de Urrácal estudia la propuesta de la asociación de mujeres Zábila de su municipio de ‘rebautizar’ el merendero con el nombre de Carmen de Burgos y Seguí. La alcaldesa del municipio, Maribel Serrano, ha recibido con ‘buen ojos’ la idea que nace del proyecto Incógnitas, formado por la unión de asociaciones de mujeres la Aurora de Tíjola, Espiga de Suflí, Montecarmelo de Purchena, la Somontinera de Somontín y la urraqueña para cambiar el machismo histórico en los callejeros y espacios públicos de sus municipios donde es casi inexistente la presencia de mujeres, más aún si no se tienen en cuenta los nombres de vírgenes y santas. El proyecto INCÓGNITAS, subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer, promueve la visibilidad de las mujeres recordando que siguen estando sometidas constantemente a múltiples formas de violencias como la desigualdad salarial, la discriminación, la cosificación de nuestros cuerpos o el sometimiento a los roles impuestos por la familia patriarcal y evidentemente la invisibilidad de la mujer, a lo largo de la historia, es una más de las manifestaciones del sistema patriarcal

“Las mujeres hemos sido sistemáticamente borradas de la historia, ocultando nuestras contribuciones en el desarrollo social, político, científico o económico en cada época. Así, tradicionalmente, lo que es considerado inferior no tiene por qué ser nombrado, y lo que no es nombrado o no existe o permanece como una INCÓGNITA”, explica Remedios Serrano, presidenta de la Federación de Asociaciones del Almanzora por la Igualdad, quien coordina el proyecto.

Para contar la historia de nuevo tal y como ha transcurrido posicionando a las mujeres en la verdadera dimensión, conseguir el máximo impacto social en la comarca del Almanzora y restituir la memoria histórica de una de las almerienses más ilustres de todos los tiempos, las asociaciones de mujeres han acordado proponer todas en la misma línea, el nombre de Carmen de Burgos y Seguí en sus respectivos municipios. Primera mujer española en trabajar en una redacción de periódico, primera corresponsal de guerra, maestra, pedagoga, traductora, escritora y activista incansable de los derechos de la mujer, con un protagonismo indiscutible en la consecución de derechos básicos de la mujer como el divorcio o el voto.

La asociación de mujeres de Urrácal ha presentado su elección en el Consitorio, proponiendo que sea ‘el merendero’, un lugar natural de gran belleza que además es la puerta de entrada de uno de los atractivos naturales más importantes del municipio como es El Estrecho.