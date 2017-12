Albox acogió el ‘I Encuentro de Versos Solidarios del Almanzora’ En esta gala benéfica a favor de la Asociación de Fibromialgia del Valle del Almanzora, Afival, se reivindicó el apoyo y solidaridad con estos enfermos I. A. Albox Viernes, 1 diciembre 2017, 11:29

El Salón de Actos Federico García Lorca de Albox, acogió el ‘I Encuentro de Versos Solidarios del Almanzora a cargo de la Asociación Cultural Poetas del AL-MAnsura, de esta localidad.

En esta gala benéfica a favor de la Asociación de Fibromialgia del Valle del Almanzora, Afival, se reivindicó el apoyo y solidaridad con estos enfermos.

El presidente de la Asociación Cultural ‘Poetas del AL-Mansura’, Ángel Luis Alonso, reafirmó el apoyo a las personas «que padecen una enfermedad tan devastadora físicamente como es la fibromialgia». «El dolor, si se sabe que lo provoca; si hay un remedio, puede ser más tolerable, pero no saber que lo causa, no tener medicina concreta para ello, hace que también psicológicamente, las personas que lo sufren se sientan indefensas e incompetentes, y quienes están alrededor de ellas, a veces, las crean fingir el dolor, incluso en las relaciones laborales, es de difícil aceptación», explicó Alonso. «Así y todo, es admirable la fortaleza con la que los afectados son capaces de adaptar el día a día, y vivir; que no es poco. Es por ello que desde Poetas del AL-MAnsura, damos toda nuestra comprensión y apoyo, a las personas que sufren de éste mal, y con éste acto reivindicamos mayor estudio sobre esta enfermedad, recursos públicos y comprensión por toda la sociedad», subrayó.

Acompañando el acto junto al presidente de Al-Mansura se encontraba la doctora Lourdes Soto o la presidenta de la Asociación de Fibromialgia del Valle del Almanzora, Pepi Juárez (quien habló de la importante labor que desarrolla la asociación, dando apoyo físico y psicológico a los enfermos).

Diversos poetas y artistas quisieron solidarizarse con ésta causa, entre los que se encontraban Dolores Contreras (La Poetisa Gitana), Juan D. Sánchez, Ginés Reche, Jose Manuel Ortega, Baldomero Ortiz, Estela Ortiz, Lourdes Casasola, Esther Peñas (al piano) y Miguel Juárez.

En la segunda parte del evento, la Asociación Cultural ‘Poetas del AL-Mansura’, reivindicó la lucha contra el maltrato de género.

Habiendo participado en el evento Internacional ‘Grito de Mujer’ en Cabra (Córdoba), Alonso, contribuyó en la Antología de Pablo García Baena (máximo exponente de la poesía nacional) y José Infante (premio nacional de poesía 2016), con dos poemas, que fueron leídos en el evento.

«Personalmente siempre he estado a favor de la lucha de la mujer, contra el maltrato, contra las condiciones laborales, contra el machismo, teniendo siempre la perspectiva de que la mujer se iguala al hombre en todas sus condiciones menos en una. La mujer es creadora de vida. Es la creadora de lo más maravilloso que tiene la humanidad, engendrar un hijo y llevarlo en su interior, notarlo crecer, y verlo parir».

En la gala también intervinieron Amparo Borrachina Folch, psicóloga del Centro Municipal de información de la Mujer de Albox; Francisca Cano Rodrigo, asesora Jurídica del centro, e Isabel Martos Campoy, Informadora y Trabajadora Social del mismo.